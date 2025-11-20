籲竹市營養午餐升級全額免費 議員曾資程盼幸福城市升級福利城市

市議員曾資程籲新竹市營養午餐升級全額免費減輕家長負擔。（記者洪美秀攝）

新竹市議員曾資程今天議會總質詢期代理市長邱臣遠將幸福城市升級為福利城市，包括普發現金提高到發1萬元外，敬老愛心卡明年應增加到1200點，且營養午餐應全額免費，減輕家長負擔，同時把安老津貼的設籍年限從民國98年改為111年，里政經費每年從12萬增加到30萬，才不會讓幸福城市只有當官很幸福，但基層及市民都苦哈哈。

邱臣遠回應，市府各項福利政策都會經財政單位謹慎評估後才發放，至於營養午餐全額免費也會審慎評估研議。

曾資程說，竹市的幸福城市是當官的很幸福，但基層真的幸福嗎？整個市府出現主管溜班、職場霸凌、消防員被當保全人員用，何論市民的感受？尤其這幾年竹市的首長滿意度調查、施政滿意度調查都敬陪末座，更可看出端倪。

他認為，在財政預算充裕情況下，明年市府普發現金應由5千元加碼到1萬元，且國中小營養午餐應全面免費（2年前高虹安説你加一點，我（市府）多一點，營養好一點，但如今財政狀況許可，應由市府全額負擔）。如此才是市府誠意多一點，家長負擔少一點。且每月3千元安老津貼，設籍年限應由98年1月1日放寬到111年12月31日，所得放寬到100萬元以上、財產放寬到1000萬以上。

同時敬老愛心卡加碼到1200元，行動不便長輩應放寬由三等親家屬代理。且0-6歲育兒津貼每月加碼1000元，應採普發方式，不該有歧視待遇，減輕家長負擔。同時里政基層建設經費由12萬提高到30萬，里人口3000人以下每年30萬，每增加3000人加5萬，讓里長有合理的預算資源分配。

