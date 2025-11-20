北市美崙公園藝術品「無敵小鼠」斑駁 公園處明年整修、強化宣傳

台北市士林區美崙公園內的公共藝術品「無敵小鼠」裝置藝術，顏色已斑駁。（台北市議員鍾佩玲辦公室提供）

台北市士林區美崙公園內有一座3層樓高的公共藝術品「無敵小鼠（A Super Mousy Project）」，設置已7年，受盡風吹日曬雨淋而斑駁；台北市議員鍾佩玲今（20）天在市議會工務委員會提案，要求公園處應針對轄下公共藝術品積極宣傳，使其成為台北小型地標，委員會通過送市府研議。

「無敵小鼠」是藝術家不二良費時一年多，以玻璃纖維、不鏽鋼打造的裝置藝術，2018年捐贈公園處，收錄為公共藝術。市議員張斯綱之前也曾質詢，指「無敵小鼠」掉漆又褪色，破壞原有藝術美感也影響市容，若結構有損，更會危及遊憩安全。

鍾佩玲提案指出，台北市有許多類似「無敵小鼠」，由藝術家捐贈給局處，或局處委外建造的公共藝術品，卻未被市民、觀光民眾所知曉，且修繕費用通常所費不貲。為使公共藝術品的設置效益最大化，公園處應積極進行宣傳，與觀光傳播局研議結合推廣，使其成為台北小型地標。

公園處處長藍舒凢表示，文化局有公共藝術網，民眾可以分區、分類查詢資料。「無敵小鼠」現況顏色斑駁，已經規劃明年度辦理整修，並已跟捐贈的藝術家溝通過，他也會給與整修指導，整修完成後會跟觀傳局結合，加強宣傳工作。此外，針對轄管的20座藝術品，後續會提升網路宣傳能量，如臉書、IG發表導覽文章，增加市民認識及觸及度，並定期發布新聞稿介紹，觀傳局也會在台北旅遊網同步公布，加強對國內外遊客的宣傳。

