南市推台灣好行「東山咖啡線」 入住關子嶺送1日免費體驗券

台灣好行「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券。（圖由南市觀旅局提供）

為推廣台南山區的咖啡文化、自然生態與溫泉魅力，台南市觀光旅遊局推出台灣好行「東山咖啡線」一日免費搭乘體驗券。本週六起，遊客凡入住關子嶺地區旅宿，或至特約店家消費，即可免費索取體驗券，使用期限至明年1月31日，旅客可憑券搭乘東山咖啡線暢遊咖啡園、農莊與周邊景點，輕鬆規劃2天1夜的秋冬療癒行程。

南市觀旅局表示，關子嶺以獨特的泥漿溫泉聞名，全台僅見的泉質富含礦物，深受旅客喜愛；鄰近的東山地區擁有得天獨厚的地勢與氣候，孕育出香氣濃郁的東山咖啡，是台南山區最具代表性的特色產業。透過路線串聯，旅客可先在關子嶺泡湯暖身，翌日再搭乘東山咖啡線前往咖啡園、特色咖啡館及生態農莊，品味山城風光並享受沿線豐富優惠。

觀遊局長林國華指出，本次串聯多家特約店家推出食宿遊購多重優惠，包括懷香食堂消費滿千送青菜盤、龍湖山莊滿500元送龍眼花茶、芝喜香咖啡85折、柑園咖啡折50元、大鋤花間咖啡生態農場憑票送手工餅乾、十方源咖啡館咖啡折抵50元等。此外，住宿享多項折扣，包含景大度假莊園住宿及溫泉95折、富野與富御館推出泡湯9折優惠。

觀旅局表示，希望藉由免費搭乘體驗券與店家優惠，讓旅客從泡湯、品咖啡到探索山城一次滿足，帶動東山與關子嶺觀光魅力。更多資訊可至「台灣好行」官網及「台南旅遊網」查詢。

東山咖啡線特約店家龍眼咖啡烘焙DIY。（圖由南市觀旅局提供）

東山咖啡線特約店家的地方特色美食。（圖由南市觀旅局提供）

