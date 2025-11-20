放下手機不痛苦！南市推網癮防治 學生也能快樂關機

南市教育局舉辦學生網路成癮辨識與輔導種子教師培訓。（圖由南市教育局提供）

網路成癮問題愈來愈普遍，南市教育局加強校園防治力道，10月到11月間在善化國中、南寧高中連續舉辦「網路成癮辨識與輔導」種子教師培訓，教導輔導教師如何判斷學生是否可能面臨網路成癮、該如何介入，也把反詐騙、網路禮儀、假消息與冒用照片的法律知識一併納入，希望讓師生都能養成正確、安全的上網習慣。

孩子的網路使用不能只靠學校，家庭的陪伴也很重要。家長若能一起協助孩子安排作息、多參與校園活動或戶外休閒，孩子更容易建立起自律的習慣。教育局也透露，正與亞洲大學中亞聯大網路成癮防治中心合作，預計在明年暑期共同舉辦「2026青少年幸福不迷網：關機親子營隊」，希望透過親子一起參加，把健康上網的觀念往家庭延伸，真正落實在生活中。

南市每年都會召開「網癮防制中心會議」規劃下一年度的推動方向，並固定將寒暑假前一週訂為「網路成癮防制週」。除了宣導之外，也會用更貼近學生的方式推廣，例如找街頭藝人到校做腹語表演，把網癮預防與反詐議題包裝得更有趣、更互動，讓學生在放鬆的氛圍裡提升警覺。

教育局長鄭新輝指出，每年都會做兩次全市性的網路使用調查，協助學校及早發現高風險學生，再與衛生局合作到校宣導，提供更及時的協助。第一線的老師與輔導人員，長期陪伴孩子、一起訂目標、探索興趣，透過生活規律的建立，讓學生慢慢找到健康的上網方式，而不是被網路綁架。

校園邀請街頭藝人到校表演傳達網路成癮預防與反詐騙知識。（圖由南市教育局提供）

