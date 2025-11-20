力挺消防局 北市龍山寺捐急救器材強化急救量能

龍山寺今天宣布捐贈10「ZOLL AED3自動體外心臟去顫器」給消防局。（記者王冠仁翻攝）

台北市知名廟宇龍山寺，有感於台北市消防局救護人員長期身處第一線救災救難，為了進一步強化急救量能，挽回更多寶貴生命，龍山寺今天舉辦捐贈典禮，宣布捐贈10組「ZOLL AED3自動體外心臟去顫器」。消防局長莫懷祖出席代表受贈，也肯定龍山寺的義行善舉，希望能夠為社會注入更多正向能量。

消防局表示，龍山寺自2001年以來，陸續捐贈各式規格救護車3輛、雲梯消防車2輛、大型水箱車1輛、小型水箱車1輛、勤務車1輛以及各式救災器材，協助消防同仁執行各式救災任務，守護市民生命安全。今年龍山寺再度拋磚引玉，捐贈10組自動體外心臟去顫器，展現熱心公益、關懷社會的精神。

請繼續往下閱讀...

消防局統計，台北市民對救護需求日益提升，去年度台北市救護案件車次達13萬9733件；而自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1835位到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院，充分展現消防局在急救領域的專業與奉獻。

莫懷祖說，龍山寺熱心協助消防工作的善行，將提升台北市執行各類災害時的救援能力及消防救災安全，消防局也將持續精進與突破，守護每位台北市民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法