    首頁 > 生活

    下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞翻案：一週內重開考績會

    2025/11/20 13:34 記者邱芷柔／台北報導
    疾管署長羅一鈞決定「翻案」，一週內重開考績委員會研議正式懲處。（資料照）

    疾管署長羅一鈞決定「翻案」，一週內重開考績委員會研議正式懲處。（資料照）

    疾管署東區管制中心簡姓主任遭爆長期對基層施壓，甚至要求技工代為準備三餐，但經基層檢舉後僅被「口頭告誡」，引發不滿。疾管署今（20日）證實，今年7月確實曾收到匿名投訴、政風室調查後也認定「行政管理失當」，當時雖由署長莊人祥（現任衛福部次長）親自告誡，但因事件已重挫基層士氣，現任署長羅一鈞決定「翻案」，一週內重開考績委員會研議正式懲處。

    疾管署今指出，7月2日接獲匿名投訴時，內容雖未具體指稱霸凌，但提到主管要求同仁代為料理餐點。政風室啟動調查後雖未查出不法，但確認管理有明顯失當，因此當時由莊人祥署長親自告誡、要求不得再犯，並於7月28日回覆檢舉人處理結果。

    羅一鈞今天受訪時進一步表示，雖然後續沒有再出現相同情況，但事件再度被媒體爆料，已對防疫團隊的協調與士氣造成衝擊。重新檢視後認為仍需要更嚴謹的程序，因此已要求就該主管的行政管理問題送交考績委員會，一週內召開、討論懲處。

    針對爆料提及東區同仁「長期在恐懼與壓力下工作」，羅一鈞指出，目前並未接獲針對該主管的正式霸凌申訴，但他已要求人事室主動介入，啟動員工協助關懷方案，透過訪談或問卷了解實際狀況，會兼顧同仁隱私，儘快掌握再決定下一步對策。

    熱門推播