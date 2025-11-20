差點沒命！新竹學生跑過馬路險挨撞 誰有責任引熱議

學生自校門口對面，快跑通過中央路綠底行穿線到學校。（擷取自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

「差點進不了校門！」上班、上學的尖峰時段，國立陽明交大附中前方的中山路車流量大，1名學生跑步通過綠底行穿線往校門衝，千鈞一髮驚險閃過1輛機車，過馬路這短短10公尺險象環生；民眾將這段影片PO網，引發熱議！

有民眾在「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼文，以「差點進不了校門，交通處：最多只能給條斑馬線」為題，分享一段行車記錄器影片。畫面中，陽明交大附中1名學生自校門口對面，快跑通過中央路行穿線到學校，先是腳踏車穿梭，一排汽車緩速前行，最後來了1輛機車，疑似未注意到該學生，騎過時發現緊急煞車，並發出1聲巨響，就在學生身後擦身而過，差點就撞到。

此文一出引發網友熱議，有網友留言「車子經過無號誌斑馬線，本來就是必須先減速，這是正常有駕照的用路人所必須具備的常識」、「學校門口，一律減速坡。」、「死角那輛轎車擋住視線。走路的人看不到機車。機車看不到行人。」等。

民眾並留言，相關單位曾會勘說明，「這條路上有3所學校，若每個校門都設紅綠燈，會影響車流」。而從地圖概估，台1線中華路路口行穿線距離陽明交大附中僅約60公尺，距離義民中學約170公尺，距離竹北國小約330公尺。即短短300多公尺，就有3所學校。

陽明交大附中表示，上下學時段校門口有導護，該名學生可能是遲到，所以導護已撤，會再加強校內交通安全宣導。因此處為校門口，學校認為有劃設行穿線的必要，若能設置號誌會更好。

新竹縣政府交通旅遊處表示，此處行穿線為竹北市公所劃設。 不建議路段中劃設行穿線；建議學生應走至台1線經行穿線到對向。若要在路段中劃設行穿線，應有交通號誌等配套措施。

竹北市公所表示，該綠底行穿線為公所向內政部國土署提報校園周邊改善案並通過審查後，於9月初劃設完成，期以醒目色彩提升辨識度，使駕駛人在學區範圍內能更明確清楚行人通過的路徑，並預先放慢車速、確保行人穿越安全。#

機車騎士疑似未注意到該學生，騎過時發現才緊急煞車，驚險地與學生擦身而過，差點就撞到。（擷取自Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

