手繪新竹香山未完待續地圖 議員林盈徹籲邱臣遠納入輕軌路線

新竹市香山未完待續！市議員林盈徹今天在議會送手繪圖給代理市長邱臣遠，籲將新竹輕軌的規畫納入香山路線，導致邱臣遠一臉尷尬。（記者洪美秀攝）

新竹市香山區長期缺乏公有市場，居民生活不便，市議員林盈徹今天議會總質詢提到，香山是扼新竹、竹南兩大科學園區咽喉，近年人口漸增，交通需求殷切，但高虹安市府的新竹輕軌路網卻將香山排除在外。他要求代理市長邱臣遠正視香山市民需求，更將手繪香山未完待續的地圖景點送給邱臣遠，期盼邱臣遠扭轉高虹安政策偏差心態，承諾將輕軌和公有市場納入香山發展藍圖。

對此，邱臣遠一臉尷尬收下手繪圖，並提到市府會研議參考，強調市府關注香山發展，包括已完成通學步道及鹽港溪自行車道等，都納入綜合考量。

請繼續往下閱讀...

林盈徹說，香山除缺社會住宅，也缺公有市場；此次他提出輕軌和公有市場兩大訴求，都是民眾關切的政策，希望邱臣遠撥亂反正，別重蹈高虹安覆轍，忽略香山需求；應承諾不要讓香山的食（公有市場）、醫（大型醫療院所）、住（社會住宅）、行（輕軌規劃）等建設四大皆空。

他說，北門市場重建工程市府投入約9600萬，發放5千元消費金要花23億，這筆經費可在香山蓋出23座像北門市場一樣的市場，如今財劃法修正，市府每年增加逾200億建設經費，為香山區蓋一座嶄新的市場，並不是不可能的事。同時，新竹市縣輕軌紅藍線整合可行性研究獲中央2100萬元，但輕軌路線獨缺香山線，香山鄰近新竹、竹南科學園區，但香山的大眾運輸和地方發展卻原地踏步，是市府視而不見。且香山有工業區，海山漁港、香山濕地、青青草原等具觀光潛力資源，輕軌若延伸到香山，除可減輕交通壓力，更能串連推廣觀光景點，成為「桃竹竹苗大矽谷計畫」的關鍵廊道。

市議員林盈徹今天在議會送手繪圖給代理市長邱臣遠。（記者洪美秀攝）

