為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭食農教育「童年釀」 大隱國小23名小一生封藏回憶

    2025/11/20 13:14 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭三星米馳名，當地中福酒廠以此釀酒，並搭配米糠發酵，釀出知名「米糠酒」，大隱國小校長何賢堯（左1）結合食農教育，帶著23名1年級新生進行「童年釀」，和家長一起封藏入學回憶。（記者王峻祺攝）

    宜蘭三星米馳名，當地中福酒廠以此釀酒，並搭配米糠發酵，釀出知名「米糠酒」，大隱國小校長何賢堯（左1）結合食農教育，帶著23名1年級新生進行「童年釀」，和家長一起封藏入學回憶。（記者王峻祺攝）

    宜蘭三星米馳名，當地中福酒廠以此釀酒，並搭配米糠發酵，釀出知名「米糠酒」，大隱國小今天結合食農教育，帶著23名1年級新生進行「童年釀」，和家長一起封藏入學回憶，預計畢業前會再取出彩繪瓶身後帶回家珍藏，紀錄6年來的成長歷程。

    「封的不只是米酒，更是祝福與回憶！」校長何賢堯說，封米酒儀式取自傳統農村「封藏」的精神，象徵新生的成長旅程即將啟航，希望透過活動讓孩子感受「米食的溫度」，理解每一粒米的珍貴，從感恩土地開始，學會尊重自然、珍惜食物。

    中福酒廠負責人馬何增說，教育不只是知識的傳遞，更是一種文化的延續，協助孩子親手封酒、見證儲酒過程，體驗家鄉產業與文化的美好；游姓學童分享，很期待畢業時取出「童年釀」，將會好好彩繪瓶身後送給爸爸和爺爺，感謝他們對家人的照顧。

    陳姓家長說，與孩子一起親手封下米酒那一刻，彷彿看到妹妹6年後的樣子，親師生互動也讓家長更能感受到教育溫度，真的很有意義，尤其大家一起齊聲用台語朗誦對土地的祝福，相當溫馨。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    宜蘭大隱國小舉辦食農教育「童年釀」，邀請學生、家長參與。（記者王峻祺攝）

    宜蘭大隱國小舉辦食農教育「童年釀」，邀請學生、家長參與。（記者王峻祺攝）

    宜蘭大隱國小小一生開心體驗「童年釀」，期待畢業前取出彩繪瓶身帶回家。（記者王峻祺攝）

    宜蘭大隱國小小一生開心體驗「童年釀」，期待畢業前取出彩繪瓶身帶回家。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播