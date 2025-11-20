為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「石虎柳丁」炎上風波 大苑子緊急下架文宣、取消註冊商標

    2025/11/20 15:12 即時新聞／綜合報導
    連鎖手搖飲店大苑子近期以「石虎柳丁」名義宣傳飲品，卻被爆出一連串爭議，並在網上引發軒然大波。（圖擷取自「大苑子」臉書粉專）

    連鎖手搖飲店大苑子近期以「石虎柳丁」名義宣傳飲品，卻被爆出一連串爭議，並在網上引發軒然大波。（圖擷取自「大苑子」臉書粉專）

    連鎖手搖飲店大苑子近期以「石虎柳丁」名義宣傳飲品，卻被農場業者踢爆雙方合作早破局，大苑子不僅「1顆都沒買」，還搶先註冊石虎柳丁商標，在網上引發軒然大波。事後大苑子發布5點聲明澄清，但多數消費者並不買單並持續炎上，直到今（20）日下午，大苑子宣布下架與石虎柳丁相關的文宣，也取消申請商標。

    據悉，大苑子17日宣布旗下飲品「台灣鮮榨柳丁綠」即日起全面選用「友善耕作」的石虎柳丁，並在社群平台發布含有石虎元素標章的行銷文宣，以及上架一部業者派人前往位於南投縣中寮鄉「長壽天然農場」拍攝的影片。然而活動開始不久，有知情人士爆料大苑子其實「1顆都沒買」，農場業者也發聲稱清今年並未供貨給大苑子，過去也未以「石虎柳丁」對外宣傳，質疑大苑子到農場拍片宣傳，行為涉嫌欺騙消費者。

    隨著這起事件在網上延燒，大苑子昨（19）日發出5點聲明滅火，還強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，不過多數網友不買單大苑子說法，甚至有網友今（20）日加碼爆料，大苑子早在10月13日就向經濟部智慧財產局申請申請「石虎柳丁」商標。根據商標檢索系統顯示，申請內容涵蓋新鮮水果、茶飲、果汁等多項產品，圖案則是在自家LOGO下方「石虎柳丁」字樣，且申請頁面還顯示「目前仍在審理中」。

    長壽天然農場女兒得知此事，氣得在社群平台發生痛斥大苑子，「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」，並進一步補充，石虎柳丁種植方式非常辛苦，全中寮只有長壽天然農場拿到石虎友善認證，還透露大苑子原本10月談好要跟他們購買25萬斤石虎柳丁，但在事後不僅沒來進貨，還打著石虎柳丁名號欺騙消費者，怒轟大苑子「欺負農民」。

    註冊商標一事曝光後，大苑子再度被大批消費者與網友炎上譴責，還揚言若大苑子不出面回應，就發起抵制消費。根據《ETtoday》報導，大苑子稍早回應相關指控，並在最新聲明中指出，「大苑子已經下架石虎柳丁的相關製作物（含宣傳文宣、影片），及商標圖文申請」，業者還解釋註冊商標之舉，是避免同業仿效，「這是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁！」，也提及在註冊時也發現台灣有許多廠商註冊石虎產品。

    相關新聞請見：

    大苑子「石虎柳丁」活動被炎上 長壽農場打臉：1顆都沒買！

    網友今（20）日爆料，大苑子早在10月13日就向經濟部智慧財產局申請申請「石虎柳丁」商標。（圖擷取自「商標檢索系統」）

    網友今（20）日爆料，大苑子早在10月13日就向經濟部智慧財產局申請申請「石虎柳丁」商標。（圖擷取自「商標檢索系統」）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播