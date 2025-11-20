「石虎柳丁」炎上風波 大苑子緊急下架文宣、取消註冊商標

連鎖手搖飲店大苑子近期以「石虎柳丁」名義宣傳飲品，卻被爆出一連串爭議，並在網上引發軒然大波。（圖擷取自「大苑子」臉書粉專）

連鎖手搖飲店大苑子近期以「石虎柳丁」名義宣傳飲品，卻被農場業者踢爆雙方合作早破局，大苑子不僅「1顆都沒買」，還搶先註冊石虎柳丁商標，在網上引發軒然大波。事後大苑子發布5點聲明澄清，但多數消費者並不買單並持續炎上，直到今（20）日下午，大苑子宣布下架與石虎柳丁相關的文宣，也取消申請商標。

據悉，大苑子17日宣布旗下飲品「台灣鮮榨柳丁綠」即日起全面選用「友善耕作」的石虎柳丁，並在社群平台發布含有石虎元素標章的行銷文宣，以及上架一部業者派人前往位於南投縣中寮鄉「長壽天然農場」拍攝的影片。然而活動開始不久，有知情人士爆料大苑子其實「1顆都沒買」，農場業者也發聲稱清今年並未供貨給大苑子，過去也未以「石虎柳丁」對外宣傳，質疑大苑子到農場拍片宣傳，行為涉嫌欺騙消費者。

隨著這起事件在網上延燒，大苑子昨（19）日發出5點聲明滅火，還強調並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，不過多數網友不買單大苑子說法，甚至有網友今（20）日加碼爆料，大苑子早在10月13日就向經濟部智慧財產局申請申請「石虎柳丁」商標。根據商標檢索系統顯示，申請內容涵蓋新鮮水果、茶飲、果汁等多項產品，圖案則是在自家LOGO下方「石虎柳丁」字樣，且申請頁面還顯示「目前仍在審理中」。

長壽天然農場女兒得知此事，氣得在社群平台發生痛斥大苑子，「我爸爸是很辛苦實在的農民、惡意棄單欺騙消費者，大苑子竟然又去申請『石虎柳丁』商標，真的太惡劣了！」，並進一步補充，石虎柳丁種植方式非常辛苦，全中寮只有長壽天然農場拿到石虎友善認證，還透露大苑子原本10月談好要跟他們購買25萬斤石虎柳丁，但在事後不僅沒來進貨，還打著石虎柳丁名號欺騙消費者，怒轟大苑子「欺負農民」。

註冊商標一事曝光後，大苑子再度被大批消費者與網友炎上譴責，還揚言若大苑子不出面回應，就發起抵制消費。根據《ETtoday》報導，大苑子稍早回應相關指控，並在最新聲明中指出，「大苑子已經下架石虎柳丁的相關製作物（含宣傳文宣、影片），及商標圖文申請」，業者還解釋註冊商標之舉，是避免同業仿效，「這是歷年來的慣例，並非只有這次的石虎柳丁！」，也提及在註冊時也發現台灣有許多廠商註冊石虎產品。

網友今（20）日爆料，大苑子早在10月13日就向經濟部智慧財產局申請申請「石虎柳丁」商標。（圖擷取自「商標檢索系統」）

