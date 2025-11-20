為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市無家者收留所圓通居 助無家者穩定生活

    2025/11/20 13:12 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市社會局圓通居供北市較弱勢的無家者居住，如身心疾病個案、長者與身體狀況較差者等。（記者蔡愷恆攝）

    台北市社會局圓通居供北市較弱勢的無家者居住，如身心疾病個案、長者與身體狀況較差者等。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議會民政委員會今（20）日市政考察，至台北市社會局管轄之無家者收容所——圓通居，供北市較弱勢的無家者居住，如身心疾病個案、長者與身體狀況較差者等。現在圓通居共可以收容84床，現在入住有37床，平均居住時間約半年，不過人數會隨天氣波動影響。

    社會局說明，會有人員固定至無家者固定居住的聚落，主動宣傳政府設有居所供他們穩居、脫遊。「其實他們大部分都有家，只是回不去。」社會局表示。他們解釋，部分無家者可能是家暴相關人，子女長大後，無家者被逐除原家庭，無法回家僅能露宿街頭。

    在圓通居內，設有社工與照護人力，並會提醒住戶按時吃藥、就醫或是抽血等；約有4成住戶患有心理疾病，聯醫松德院區每2週會安排身心科醫師與護理師駐診。勞動局也會定期至圓通居宣傳就業機會，媒合無家者進入職場，鼓勵無家者「脫遊」，找到工作後便可在外租房，無需在外吹風淋雨。

    內部房間以性別分房，每房約可以住10至16人。床架與置物櫃有些微鐵鏽，有點密集不過並不雜亂，房間內設有空調設備。但仍有一些蚊蟲徘徊，因此部分床位會設置蚊帳。社會局表示，今年將會編列修繕計劃，強化機構內的防水系統。

    根據統計，目前北市列冊無家者約有400人，佔全國列冊無家者人數約23.71%，主要分配於中正、萬華區，有8成自外縣市移入，性別男女比約85：15。

    台北市社會局圓通居供北市較弱勢的無家者居住，如身心疾病個案、長者與身體狀況較差者等。（記者蔡愷恆攝）

    台北市社會局圓通居供北市較弱勢的無家者居住，如身心疾病個案、長者與身體狀況較差者等。（記者蔡愷恆攝）

    圓通居床架與置物櫃有些微鐵鏽，有點密集不過並不雜亂，房間內設有空調設備。（記者蔡愷恆攝）

    圓通居床架與置物櫃有些微鐵鏽，有點密集不過並不雜亂，房間內設有空調設備。（記者蔡愷恆攝）

