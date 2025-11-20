為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    七卡山莊每年1.3萬人次入住 雪霸辦理淨山、手作步道

    2025/11/20 13:18 記者蔡政珉／苗栗報導
    每年13000人次入住七卡山莊（圖）、垃圾量大，雪霸辦理淨山、手作步道。（雪霸處提供）

    每年13000人次入住七卡山莊（圖）、垃圾量大，雪霸辦理淨山、手作步道。（雪霸處提供）

    自山林開放政策實施後，不少國人熱愛登山，根據雪霸國家公園管理處統計，轄下的七卡山莊每年約1萬3000人次入住，但不時發生遊客丟棄垃圾在七卡山莊周邊山坡下情形，為改善狀況，雪霸處於29日、30日辦理「七卡行動日 手作步道X無痕山林」活動，各限額20人，邀請熱愛山林的山友參加，可上網報名，錄取後雪霸處將寄發通知。

    雪霸處表示，長期委託高山協作員整理雪山步道及山屋的環境，經統計七卡山莊、369營地及翠池山屋等區，去年經由高山協作員及雪霸處保育志工帶下來的廚餘及垃圾約1500公斤。舉辦七卡行動日活動目的即為宣導無痕山林及垃圾帶下山，並選擇距離登山口距離2公里的七卡山莊作為活動地點，而七卡山莊後方及前方林地下方散布塑膠袋、鋁罐、玻璃瓶、杯碗、寶特瓶等陳年垃圾。

    另外，雪霸處指出，手作步道活動，雪霸處專業技術人員帶領參加民眾參協助進行步道落枝移除、清淤、搬運輕型建材等工作，讓山友親身體驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播