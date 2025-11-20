七卡山莊每年1.3萬人次入住 雪霸辦理淨山、手作步道

每年13000人次入住七卡山莊（圖）、垃圾量大，雪霸辦理淨山、手作步道。（雪霸處提供）

自山林開放政策實施後，不少國人熱愛登山，根據雪霸國家公園管理處統計，轄下的七卡山莊每年約1萬3000人次入住，但不時發生遊客丟棄垃圾在七卡山莊周邊山坡下情形，為改善狀況，雪霸處於29日、30日辦理「七卡行動日 手作步道X無痕山林」活動，各限額20人，邀請熱愛山林的山友參加，可上網報名，錄取後雪霸處將寄發通知。

雪霸處表示，長期委託高山協作員整理雪山步道及山屋的環境，經統計七卡山莊、369營地及翠池山屋等區，去年經由高山協作員及雪霸處保育志工帶下來的廚餘及垃圾約1500公斤。舉辦七卡行動日活動目的即為宣導無痕山林及垃圾帶下山，並選擇距離登山口距離2公里的七卡山莊作為活動地點，而七卡山莊後方及前方林地下方散布塑膠袋、鋁罐、玻璃瓶、杯碗、寶特瓶等陳年垃圾。

另外，雪霸處指出，手作步道活動，雪霸處專業技術人員帶領參加民眾參協助進行步道落枝移除、清淤、搬運輕型建材等工作，讓山友親身體驗。

