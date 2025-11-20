為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    左營崇德路人行道更新 到陽明交大高雄校區更好走

    2025/11/20 13:05 記者王榮祥／高雄報導
    左營崇德路人行道更新，到陽明交大高雄校區更好「走」。（工務局提供）

    左營崇德路人行道更新，到陽明交大高雄校區更好「走」。（工務局提供）

    為提升國立陽明交通大學高雄校區周邊通行品質，工務局長楊欽富今指出，近期已完成左營區崇德路（華夏路至翠華路）人行道改善工程，讓民眾行走更安心。

    楊欽富說明，隨高雄半導體與人工智慧產業鏈迅速崛起，市府積極支持人才培育，攜手陽明交大打造結合產學與創新的教育基地，為南台灣注入新一波發展動能，推動區域科技產業升級。

    崇德路沿線為住宅與商業混合區，人口密集、生活機能完善，鄰近捷運紅線生態園區站與左營（舊城）車站，陽明交大進駐更帶動周邊發展。

    工務局道工處補充，改善工程採用平整耐久的混凝土鋪面，並進行樹穴整修、孔蓋齊平等作業，防滑彩妝水溝蓋兼顧安全與美觀，營造現代化街景。

    趕造路面同時，也移除崇德路與文寧街口車阻，並新設無障礙斜坡，讓通行更友善，民眾前往陽明交大校區對面都市森林浴場、原生植物園休憩將更便利。

    道工處指出，崇德路串聯華夏路人行道、捷運、台鐵，銜接左營綠園道與蓮池潭自行車道，擴大通勤、就學、採買與觀光步行範圍，提升城市低碳運輸效能，打造安全、舒適、宜居的都市環境。

