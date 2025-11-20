認識在地故事 「林鐵青春山腳線」鄉村微旅行上線

阿里山林鐵培植阿里山青年大使，推出鄉村微旅行，將走讀鹿滿菸樓，讓遊客認識地方產業與自然地景風貌。（圖由阿里山林鐵及文資處提供）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處推動「林鐵青春山腳線」社區輔導計畫5年，從社區培力、文化觀光資源盤點、找回居民對林鐵的記憶，並在鹿滿菸樓、產婆柑仔店、竹崎舊宿舍3大特色節點設置創意標示；今年進一步培植阿里山青年大使推出「鄉村微旅行」，以鹿麻產車站與竹崎車站間的滿竹自行車道串連，由青年導覽以輕旅行方式，讓遊客體驗鐵道文化與農村生活，認識在地豐富故事。

林鐵及文資處表示，延續多年社區踏查與資源盤點成果，今年將社區特色點與累積的故事，聚斂轉化具體景觀與文化亮點，如鹿滿菸樓裝置重現「綠色黃金」菸草產業的風華；產婆柑仔店設置社區地圖燈箱，串聯米店、宮廟、食堂等在地地標，夜間點燈照亮老街；竹崎舊宿舍則呈現林鐵人勤懇工作身影，勾勒山腳線的人文風景。

林鐵及文資處說，此次推出的鄉村微旅行，是將多年來田野踏查的山腳線故事與文化亮點聚集而成的成果，以「滿竹田園」與「漫步滿竹」為主題，規劃遊客騎乘自行車漫遊竹崎車站至鹿麻產車站間風光，體驗季節農事，還安排在菸樓用餐、了解產婆柑仔店的故事等，透過走讀滿竹慢時光轉化為生活記憶，以此了解竹崎與鹿滿的文化脈絡。

林鐵及文資處長王昭堡表示，鄉村微旅行結合青年導覽，讓民眾重新感受鐵道沿線景觀與生活的溫度。相關遊程資訊可洽詢偏愛旅行，邀請大家走入滿竹時光之旅。

鹿滿社區的立發柑仔店是知名的「產婆柑仔店」。（圖由阿里山林鐵及文資處提供）

