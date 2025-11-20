為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮超人村長為堰塞湖奔走累倒住院了！議員探視曝王梓安現況

    2025/11/20 12:52 記者花孟璟／花蓮報導
    魏嘉賢探望住院中的超人村長王梓安，見到他元氣還不錯放心不少。（議員魏嘉賢提供）

    魏嘉賢探望住院中的超人村長王梓安，見到他元氣還不錯放心不少。（議員魏嘉賢提供）

    花蓮光復鄉在9月馬太鞍溪堰塞湖溢流的洪災中遭受重創，馬太鞍溪南岸的光復鄉大馬村因為村長王梓安積極預警，讓村民全數撤離保命，堪稱「超人村長」，但昨傍晚卻傳出村長累壞了，女兒王湘惠「最擔心事情還是發生了，大家說爸爸是超人，但是他也會累」！所幸昨晚已緊急開刀完成膽囊手術。

    「感謝所有關心我們的人，謝謝大家」！花蓮縣議員魏嘉賢今天早上到慈濟醫院探視昨晚完成膽囊手術住院中的王梓安村長，還送上慰問紅包，王梓安也向關心他的社會大眾表達感謝，他會好好休息並且康復，向大家報平安！

    魏嘉賢說，王村長是父親的老朋友，今天一早他前往醫院替超人村長加油，村長請他向大家致謝，對於大家的關心非常感動，因為馬太鞍溪堰塞湖災害，68歲的村長這段時間沒日沒夜地奔走，真的非常辛苦，加上村長本身是認真仔細的個性，勞心勞力下身體出現狀況，看到他昨晚手術順利，今天元氣也很好，他也代替大家轉達慰問心意，希望村長可以好好休息直到身體復原，再回到光復家鄉繼續努力。

    災後連續56天的忙碌，讓68歲的大馬村長王梓安累壞了，女足運動員女兒王湘惠心疼貼文，這56天父母從未離開過村落，扛著高壓和無止盡的重建，一直撐著未曾好好休息，結果爸爸因為過度操勞開始發燒，發炎指數還往上升高，爸媽他們昨天臨時去瑞穗就醫，但狀況仍然不好，昨晚緊急到醫院開刀，所有工作暫停！

    由於鳳凰颱風沖斷馬太鞍溪便橋，村長夫婦只好繞行縣道193，自己往北慢慢開車開了好久，終於抵達慈濟醫院急診室。據了解，村長的膽囊發炎造成劇痛，昨晚間已開刀，手術順利，但因為肝臟也在發炎造成發燒，醫師評估住院要觀察約4到7天，目前手術後狀況良好。

    「超人村長」王梓安奔走56天累壞了，住院休養身體。（記者花孟璟攝）

    「超人村長」王梓安奔走56天累壞了，住院休養身體。（記者花孟璟攝）

    超人村長王梓安災前勸導民眾撤離，替災區奔走盡心盡力，但辛苦的工作讓村長累倒了。（記者花孟璟攝）

    超人村長王梓安災前勸導民眾撤離，替災區奔走盡心盡力，但辛苦的工作讓村長累倒了。（記者花孟璟攝）

