    首頁 > 生活

    台灣海洋箱網養殖發展協會攜手澎科大 行銷澎湖優質海產伴手禮

    2025/11/20 12:53 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎科大專案副教授級技術教師楊錦騰（左），為澎湖箱網養殖成果發表會親自下廚烹調。（台灣海洋箱網養殖協會提供）

    澎科大專案副教授級技術教師楊錦騰（左），為澎湖箱網養殖成果發表會親自下廚烹調。（台灣海洋箱網養殖協會提供）

    台灣海洋箱網養殖發展協會，由曾任澎湖縣政府農漁局長的理事長薛宏營領軍，率同會員提供各種養殖漁產，在國立澎湖科技大學-詠風館舉行成果發表會，與會貴賓對於澎湖箱網養殖品質優異，紛紛豎起大拇指，認為來自無污染澎湖海洋的箱網養殖品，是行銷澎湖觀光旅遊的最佳伴手禮。

    澎湖縣四面環海，沿岸箱網養殖發達，主力養殖魚種包括海鱺、龍膽石斑、龍虎斑、紅沙、金目鱸等各式魚種，新近更大力發展黃瓜、藍瓜、白點笛鯛等品種養殖，再加上澎湖縣政府農漁局積極輔導，精心規劃「澎湖優鮮」品牌，詳細記錄生產履歷、體重、大小等，品質優良眾口皆碑，成為澎湖箱網養殖的保證商標，讓消費者吃的健康，也吃的安心。

    理事長薛宏營表示，今年首次與國立澎湖科技大學養殖系及餐飲系合作，辦理澎湖優鮮箱網養殖水產品品嚐發表會。讓協會與學校更進一步搭起未來合作的橋梁，未來希望能進軍國際市場，為養殖漁民創造更大商機。也感謝澎科大專案副教授級技術教師楊錦騰親自掌廚，讓澎湖箱網養殖的水產品在料理達人的巧思烹飪道道美食，劃下完美的句點。

    由於海洋資源日漸枯竭，箱網養殖漁業勢必成為未來發展主力，澎湖縣政府農漁局副局長陳銓汶、澎湖漁業生物研究中心主任城振誠、工策會總幹事張豪澤等人都到場給予支持。

    澎湖箱網養殖產品無污染、健康，配合澎湖優鮮品牌行銷。（台灣海洋箱網養殖協會提供）

    澎湖箱網養殖產品無污染、健康，配合澎湖優鮮品牌行銷。（台灣海洋箱網養殖協會提供）

