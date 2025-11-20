為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆市博愛地下停車場24日整修 農曆年前完工

    2025/11/20 12:55 記者盧賢秀／基隆報導
    （記者盧賢秀攝）

    （記者盧賢秀攝）

    為改善基隆博愛地下停車場設備，將從11月24日起至明年1月23日分區封閉施工，採兩階段性調整停車場出入口動線，施工期間減少120席的停車位，建議民眾多利用大眾運輸系統，交通處每週五至週日也規劃免費接駁車，繞行東岸、信二、西三和、六合停車場，減少交通衝擊。

    基隆市博愛地下停車場樓上方就是仁愛市場，有生鮮和美食區，且和廟口相距不遠，都是許多觀光客美食口袋名單，博愛地下停車場和東岸地下停車場經常大排長龍。目前東岸地下車場已經整修完成，博愛地下停車場將從24日起分區整改，在農曆年前完工。

    交通處指出，將採兩階段性調整停車場出入口動線，第一階段出入口管制時間11月24日至12月23日上午8時至20時，封閉愛一路出口，車輛都從愛三路入口進出；第二階段從12月24日至明年1月23日上午8時至20時，封閉愛三路入口，車輛改由愛一路出口進出。

    交通處指出，博愛地下停車場車位總計253格，地下停車區域於施工期間將減少約120格停車空間，考量該停車場停車空間有限，建請民眾多加利用火車、公車、客運等大眾運輸工具，或改停信二立體停車場、東岸地下停車場及周邊民營停車場等。

    施工期間，交通處每週五至週日規劃市區免費接駁車，路線會行經東岸（車位數604格）、信二（車位數512格）、西三（車位數484格）、六合（車位數492席）等停車場，從上午11點至晚間10點，每20分鐘1班，設有16處停靠站，方便民眾接駁轉乘，全程免費搭乘。

    市區將開環狀線免費接駁專車，希望民眾分散停車。（基隆市政府提供）

    市區將開環狀線免費接駁專車，希望民眾分散停車。（基隆市政府提供）

