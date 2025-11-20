將閱讀生活化！雲林微冊愛閱讀節暨閱讀路跑 11/22登場

首屆微冊愛閱讀節暨閱讀路跑活動本週六登場，盼讓民眾將閱讀生活化。（記者李文德攝）

雲林縣政府2017年起推動「微冊角落」，讓閱讀文化深入社區，國內9縣市已有超過350處據點，更拓點至日、韓。為讓閱讀延伸至各角落，縣府文觀處本週六（22日）舉辦首屆微冊愛閱讀節暨閱讀路跑活動，結合3公里親子路跑、故事演出、文創市集等，邀請民眾徜徉書香中。

雲林縣政府每年當新書送至公共圖書館後，舊書就變成「庫存」，為避免書籍在倉庫閒置，7年前推動「微冊角落」，以「一個書櫃，一個角落」特點，讓閱讀落實於生活，更達到書本永續循環。

文觀處長陳璧君表示，國內微冊角落目前共有351個據點，如高雄、嘉義等9縣市也有據點，約有3萬5000冊書籍流通，國外據點共有15處共有1500本書籍流通，將持續以把「微冊角落」閱讀品牌深耕，創造閱讀外交。

陳璧君表示，為讓閱讀觸及生活角落，首屆的微冊愛閱讀節暨閱讀路跑活動定調為「閱讀生活化」，更將活動分為2主軸，22日推動閱讀路跑，上午7點半起從文觀處出發，讓親子在參與路跑中，身上別詩句的布條，邊跑邊走至行啟紀念館，全長3公里。

陳璧君說，10點起行啟紀念館更有說故事、草地音樂會、文創市集、二手書交換、韓國繪本行旅展等，希望民眾在這場活動中能夠找到屬於自己的閱讀角落。

縣長張麗善表示，活動的重頭戲之一「耕雲圖展覽」，展覽首度公開雲林縣總圖書館「耕雲圖」的願景藍圖，展覽將呈現「耕雲圖」的初步構想與願景藍圖，現場設置了留言板與意見回饋區，讓民眾可留下雲林未來推廣閱讀的願景與想法，展覽至11月30日止，歡迎民眾前往觀展。

雲林微冊角落已在國內設置351個據點，國外也有15據點，成果亮眼。（記者李文德攝）

