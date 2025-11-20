為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北板橋溪北公園地下停車場280汽車位50機車位啟用 今晚起免費停車一個月

    2025/11/20 12:03 記者黃子暘／新北報導
    市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。（記者黃子暘攝）

    市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區停車一位難求，市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。市長侯友宜宣布，改建工程總經費約7.3億元，設280格汽車停車位及50格機車停車位，因鄰近沙崙與溪洲國小，料將讓家長接送更加便利，溪北公園停車場自今晚6點起開始試營運1個月，期間免費停車，市府明年5月前將在周邊再建設一個800萬元的遊樂場以供大眾遊憩。

    侯友宜表示，自他上任以來，市府積極推動公共停車場建設，計入今日啟用的溪北公園地下停車場、下週即將開放的忠孝公園地下停車場，累計板橋區已新建21處停車場，合計提供3094格汽車停車位及1606格機車停車位，紓解地區停車壓力。

    交通局長鍾鳴時、停車管理科長吳清哲指出，溪北公園地下停車場導入智慧停車管理系統，包括車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等，並設置6座電動車充電樁，結合即時監控、一鍵通報、熱顯像儀及低壓細水霧系統以策安全。

    侯友宜說，溪北公園地面公園同步進行全面改造，填平原有景觀池增加活動空間，並增設天幕籃球場、改善舞台廣場及步道，讓社區民眾享有更舒適多元的休閒環境。

    交通局補充，溪北公園停車場自今晚18時起試營運免費停車至12月19日止，12月20日起開始收費營運；臨停費率為汽車每小時30元、機車每次20元，另外有汽車月票220張，每張4000元，機車月票35張，每張300元，月票抽籤辦法已公告於交通局網站。

    市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。（記者黃子暘攝）

    市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。（記者黃子暘攝）

    市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。圖為公園增設天幕球場。（記者黃子暘攝）

    市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。圖為公園增設天幕球場。（記者黃子暘攝）

    市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。（記者黃子暘攝）

    市府針對溪崑地區溪北公園推動地下停車場暨公園改建工程，今（20）日舉行停車場啟用典禮。（記者黃子暘攝）

