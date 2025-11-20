立委籲全面禁用抖音 教育部坦言校園「禁不了」

抖音短影音盛行，立委擔憂相關社群可能不利於兒少身心健康，除了透過學術網路禁止使用外，應全面禁止；對此，教育部政務次長劉國偉坦言「禁不了」，將透過素養教育進行宣導。（記者黃宜靜攝）

抖音短影音盛行，立委擔憂相關社群可能不利於兒少身心健康，除了透過學術網路禁止使用外，應在校園全面禁止；對此，教育部政務次長劉國偉坦言「禁不了」，將透過素養教育進行宣導。

國民黨立委柯志恩表示，目前在學術網路雖然封鎖抖音、小紅書等短影音網站，但學生自己的手機若有用吃到飽網路，就可以直接連到外面的網站，照樣可以接受這些訊息，那教育部要怎麼辦，有辦法全面禁止嗎？

劉國偉坦言，「確實禁不了」，教育部只能管到學術網路，若有危害兒少法的網址，就會透過IWIN來禁止，自己手機的部分無法禁止。不過他強調，會從媒體素養教育著手，並持續透過教師研習等管道，降低接收不當訊息的風險。

柯志恩質疑，若教育部目前立場是透過宣導來降低接觸不當資訊的風險，但在宣導網站上，觀看次數卻僅僅幾百位觀看，以上的流量要怎麼確實宣導？你們提出的這些方法（如教師研習及講師培訓等）到底有沒有用？相比於網路平台的瘋狂世界，孩子根本不想理會這些「不有趣的大人」。

民進黨立委林宜瑾也表示，國際特赦組織研究顯示，TikTok的演算法會做出毫無把關的推薦，對好奇心理或對身心健康議題有興趣的人推薦自傷影片，換句話說，TikTok已不只是網路成癮問題，它是對我們下一代赤裸裸的惡意，那麼教育部如何精進現有設施，也落實兒少權益法精神、在家庭教育上強調網路不當內容的影響。

劉國偉回應，在個人載具上，確實無法禁止，但目前教育部有提供家長守護兒少數位工具包，希望家長在家庭中，設法裝置過濾機制，在家庭教育中，也有相關課程宣導，「說實在相關課程已經很多了，但聽不聽是個人自由，我們教育就是永遠不夠，因此仍會持續推動相關宣導。」

