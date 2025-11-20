動保團體調查籠飼蛋佔比 全聯佔最高

動保團體台灣動物社會研究會調查國內主要量販通路系統販售籠飼與非籠飼雞蛋情況。（記者楊媛婷攝）

動保團體台灣動物社會研究會（動社）今（20日）揭露今年國內4大超市量販通路販售籠飼雞蛋情況，其中全聯近8成都是販售籠飼蛋，隨全聯2022年併購大潤發改為大全聯後，原大潤發2021年販售非籠飼蛋品項占比達37%，今年占比降為7.14%。

動社調查家樂福、好市多、City Super、大全聯、全聯等國內主要超市量販通路與相關品牌，在雙北區域每個品牌都抽查4家門市，並同步向企業發送問卷。

動社指出，全聯、大全聯在問卷表示平飼放牧蛋在販售品項占比15.38%、12.86%，事實僅各佔9.09%、7.14%；家樂福旗下的Mia C’bon則在問卷與實際佔比都為100%， 量販與超市在問卷回應佔比為63.77%，實際不到6成；好市多回應為48%，實際為80%；City Super未回應，實地佔比為52.94%；籠飼蛋部分，全聯與大全聯都佔比超過8成，家樂福量販超市籠飼蛋佔比逾4成，City Super籠飼蛋逾4成。

動社副執行長陳玉敏表示，全聯最漠視蛋雞處境，並且隨全聯併購大潤發後，該品牌販售非籠飼蛋佔比急降，撕毀法商大潤發對國際宣示的不販售籠飼蛋承諾，認為消保處、公平會應對這類併購案檢視有無實踐承諾。

陳玉敏表示，調查籠飼蛋與非籠飼蛋的價格區間，格籠蛋（編碼C）價格從每顆4元到16元都有，豐富籠（編碼E）則是10元以上，平飼蛋（B）則是7元以上，放牧蛋（F）則是13元以上，若民眾未注意噴印編碼，易花大錢仍買到籠飼蛋。

彰化文雅畜牧場爆發芬普尼蛋流入市場，陳玉敏表示，凸顯占國內7成籠飼蛋雞場環境、動物福利欠佳窘境，問題蛋都來自2～3隻母雞擠1籠的籠飼場，雖國內禁在畜禽場使用含芬普尼的環境藥劑，但寄生蟲、跳蚤等會影響產蛋率，仍許多農民違法使用，造成食安、健康風險，「芬普尼蛋絕非單一案場」，也指出這類蛋最易透過散蛋、混蛋流入早餐店。

陳玉敏指出，在民間努力下，非籠飼雞蛋佔比從2016年的1%，今年已成長到近3成，但籠飼蛋仍為大宗，關鍵在政府因有選票壓力，不願得罪農民，僅在2014年推出友善雞蛋飼養規定、2015年提供低利貸款後，相關輔導轉型政策即付諸闕如。

