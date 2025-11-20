為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄月世界、田寮區接連遭偷倒廢棄物 檢搜索拘提清運業者

    2025/11/20 11:51 記者蔡清華／高雄報導
    田寮月世界偷倒案，檢方發動搜索。（記者蔡清華翻攝）

    高雄市燕巢區、田寮區月世界3處山坡地遭不明人士傾倒廢棄物案，橋頭地檢署昨天起至台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，拘提蘇邦誠等多名被告到庭，蘇被依廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

    檢察官嚴維德19日指揮警察、環保局、林務署至田寮3處山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭生活廢棄物約數百公噸，檢方於19、20日至台南、高雄搜索勗瑞、貿毅、侑鴻3家清運業者以及岡山某茶行等處，拘提傳喚蘇邦誠等多名被告到庭，並查扣重型曳引車、賓士轎車，經檢察官訊問後，認蘇涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，並持續擴大偵辦中。

    橋頭地檢署檢察長張春暉指出，橋檢密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案、燕巢、田寮等案件，已共羈押被告20人，扣押數10台重型機具、曳引拖車，檢察官依組織犯罪條例重罪偵辦，掃蕩廢棄物幕後核心犯罪集團。

