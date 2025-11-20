為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    引以為「澳」 台南虱目魚排外銷澳洲

    2025/11/20 11:48 記者楊金城／台南報導
    台南虱目魚排外銷澳洲。（記者楊金城攝）

    台南虱目魚排外銷澳洲。（記者楊金城攝）

    台南漁產品在今年2月裝櫃外銷澳洲後，學甲鮮饌國際有限公司今天（20日）再出口1個20呎冷凍貨櫃的虱目魚排外銷澳洲，市長黃偉哲說，台南漁產品成功推進澳洲市場，展現市府推動漁產品外銷的豐碩成果。

    澳洲食品展在9月舉辦，台南業者參展後獲得這批訂單，出口商品還有芒果切丁、地瓜酥。

    黃偉哲表示，虱目魚為台南深具特色的代表漁產之一，不僅味美且營養價值高，被譽為「牛奶魚」，可惜因多刺，讓許多人卻步，但現在已開發出無刺虱目魚，不僅台灣民眾喜歡，參展多項國際食品展，也深獲海外人士肯定，虱目魚對澳洲市場而言仍屬新興食材，此次鮮饌接獲虱目魚排訂單，展現台南漁產業者的國際競爭力，也為台南優質漁產開拓海外市場奠下重要的里程碑，期盼未來一起開拓台南虱目魚的新藍海。

    台南市農業局長李芳林表示，為協助台南漁產品外銷升級，市府近年積極推動漁產加工廠認證輔導、冷鏈物流改善及海外行銷布局等措施。今年第2度參加澳洲食品展成果豐碩，不僅讓當地消費者認識台南虱目魚文化，也成功建立台南優質漁產的品牌形象。未來農業局將持續輔導業者強化產品差異化與市場競爭力，並結合中央資源，拓展更多國際市場機會，協助台南漁業逐步實現「立足國內、放眼國際」的目標。

    台南虱目魚即時料理魚排外銷澳洲，封櫃啟運。（記者楊金城攝）

    台南虱目魚即時料理魚排外銷澳洲，封櫃啟運。（記者楊金城攝）

    
    
