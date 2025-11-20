北科大培育基地揭牌 蕭美琴：台灣要成世界太空產業不可或缺角色

副總統蕭美琴20日出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」。（記者張嘉明攝）

打造關鍵科技人才培育場域！教育部支持台北科技大學成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，今舉行揭牌，副總統蕭美琴受邀致詞時提到，對於通訊及太空等人才培育國家會全力支持，盼基地成為產官學研整合的樞紐，台灣有能力，也是世界公認的可靠夥伴，要成為太空產業不可或缺的角色。

台灣第一顆自製衛星星系「福衛八號」發射在即，象徵我國競逐太空的重要里程碑，而為推升太空通訊衛星科技的自製量能，台北科技大學獲教育部「建置區域產業人才與技術培育基地計畫」支持，攜手台灣ICT產業界，共同建構太空通訊關鍵人才培育體系。

蕭美琴表示，國家對B5G次世代通訊、太空產業全力支持，人才培育與養成也會攜手產官學推進。不管是光學衛星、口徑雷達衛星等，都與國家安全、氣候變遷挑戰、馬太鞍堰塞湖的國土管理議題，以及海底電纜因外力干擾中斷、偏鄉數位韌性、無人載具開發等面向有關。探索太空更是賴總統的重要願景，次世代通訊也是五大信賴產業中重要的元素，台灣不能在世界上缺席。

蕭美琴指出，透過基地成立，能促進未來產官學融合，甚至是帶領台灣在世界上的太空產業發展中，能佔有一席之地的重要基礎。基地也不只是訓練場，而是可以成為產官學研整合的樞紐，同時進行人才養成，甚至建構產業需求生態系，以及與國際共同合作研發驗證，進而共同制定標準的重要基礎。

蕭美琴也盼望，下個世代的年輕人，不只是仰望星空當作夢想，而是能真正走進太空產業，把夢想變專業。而台灣不只有能力，更是世界公認值得信賴的夥伴，也是那顆大家在尋找的安全、透明、可靠供應鏈當中最閃亮的1顆星。台灣不只要加入這個產業，更要成為全球這個產業中不可或缺的角色。

教育部已投入逾1.2億元，政次張廖萬堅提到，太空發展法就是在他任立院教文會召委時通過，對台灣一路以來的太空發展點滴在心，而教育部在關鍵人才培育投入很多資源，盼透過基地建立、永續維運，台灣在低軌衛星等太空方面有更好的發展，教育部會持續投入資源支持。

北科大為技職體系唯一設有太空研究所的學校，校長王錫福指出，國內B5G低軌衛星通訊專業人才供不應求，校方與夥伴學校持續攜手培育新世代衛星通訊關鍵人才，近3年已培育達2000人，將成建構台灣韌性未來的生力軍。而校友在通訊領域擔任企業主或核心員工者眾多，將共同培育新血加入產業，加速整體技術層面提升。

國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞說，太空科技是國家重要戰略領域，為強化產業人才與技術能量，計畫針對B5G低軌衛星通訊需求，規劃「射頻模組」、「通訊與接取網路」及「系統應用」3大微學程，涵蓋基礎、進階與核心訓練，已培育許多技術整合型人才，畢業就業率逾9成，將持續與各界推動低軌衛星通訊人才的長期發展，奠定我國太空自主發展的關鍵基礎。

