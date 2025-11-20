長榮航勤員工陳情工會大會違法 桃市勞動局：已發函工會停開

長榮航勤勞方連線在桃產總人員陪同下，到桃園市政府前陳情。（記者謝武雄攝）

長榮航勤勞方連線今上午在桃園市產業總工會、長榮航空企業工會陪同下到桃園市政府陳情，認為長勤工會一再違法侵害會員權益和基層員工權益，市府應依工會法第43條停權長勤工會，命長勤工會停止24日的會員大會和理、監事改選；市府勞動局長李賢祥表示，勞動局已發函要求工會限期改善停權程序，並停止24日之會員大會。

李賢祥說，長榮航勤企業工會（下稱長勤工會）會員於11日向勞動局陳情，表示工會已於7日開會，並以會員2年未參加會員大會為由，經理事會決議予以停權，惟全程未提供陳述意見機會，且24日召開會員大會，已嚴重侵害會員權益，故要求停止召開。

長榮航勤勞方連線表示，長勤工會常年沒有正常運作和開會，2023年曾阻擋和拖延基層員工集體入會、被勞動部認定工會幹部代表資方介入工會運作；現又意圖操控會員大會和重新改選，不斷侵害會員權益和基層員工權益。

