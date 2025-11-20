為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆危險道路麥金路3巷 議員建議容積移轉為計畫道路

    2025/11/20 11:44 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市麥金路3巷私人道路造成外送員摔死，議員爭取納入市府維管範圍解套。（記者盧賢秀攝）

    基隆市麥金路3巷私人道路造成外送員摔死，議員爭取納入市府維管範圍解套。（記者盧賢秀攝）

    基隆市麥金路3巷私人道路大雨造成坑洞，日前發生死亡車禍，議員建議解套納入維管，市府表示，將與地主協調，透過容積移轉回饋方式，將麥金路3巷轉化為計畫道路，納入市府維管範圍。

    基隆市安樂區麥金路3巷因為連接麥金路，右轉就能上高速公路，長期來是壯觀里居民的重要出入通道，但道路土地產權屬於私人所有，2020年重鋪過，但近年颱風大雨來就坑坑洞洞，日前有外送員撞上坑洞摔車，送醫後不治。

    市議員鄭愷玲今天總質詢指出，這條道路已經通行30年，使用頻繁，卻屬私人土地，道路破損無法即時填補，經常性造成人車危害。鄭愷玲建議市府與地主溝通，透過容積移轉方式，將這條道路納入市府維管範圍。

    對此，交通處長陳耀川表示，這條道路的地主同時也是北台科技園區的地主，因此交通處有意將該處道路納入國1及國3聯絡道來討論。

    都發處長謝孝昆表示，目前北台科技園區的進度還停留在地質安全調查階段，地主雖然有意進行土地開發變更，但時序仍相當冗長。對於議員的提議，都發處將找地主協商，一方面洽談是否能給予市府短期使用及維護的權益，另一方面也與地主洽談，北台園區開發提前回饋市府的公共設施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播