北市學生參觀亞洲技能競賽 11/27～11/29完成任務可抽獎

台北市推出「探索技能島，出發尋寶趣！」限時活動，為參加亞洲技能競賽的選手應援。（圖由教育局提供）

亞洲技能競賽11月27日至29日於南港展覽館1館及2館舉行，台北市推出應援抽獎活動，期間內前往現場觀賽，為選手加油並持數位學生證完成指定任務，就有機會抽中Switch 2、AirPods Pro 3、藍芽喇叭，還有電影票、電動牙刷及超商商品禮券等，共計70組，12月26日公布得獎名單。

教育局表示，亞洲技能競賽青年組、青少年組共計44個職類，涵蓋製造工程、營建、資通訊、運輸、服務及藝術時尚領域，台北市技術型高中有4名學生參與汽車技術、冷凍空調；行動應用開發可看到選手即時撰寫程式、設計界面與測試運行畫面；數位建設BIM（建築資訊模型），參賽者將以3D建模軟體進行繪圖和結構模擬，呈現建築資訊模型精細操作。

教育局指出，11月27日至29日可至南港展覽館1館及2館，參加「探索技能島，出發尋寶趣！」應援抽獎活動，台北市學生只要實地參觀技能競賽、至二館一樓教育局攤位（P113L、P115L主題展示區旁）加油牆留言為選手打氣，並以有效註冊114學年度第1學期台北市數位學生證，到教育局攤位刷卡，完成任務即可參加70組好禮抽獎，中獎名單將於12月26日公布在教育局網站。

