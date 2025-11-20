為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林口子弟戲文化節29日竹林山觀音寺演出 傳統戲曲結合潮流文化掀熱潮

    2025/11/20 10:27 記者翁聿煌／新北報導
    新北市林口區文化盛會「2025新北市林口子弟戲文化節」29日在林口竹林山觀音寺登場。（記者翁聿煌攝）

    新北市林口區文化盛會「2025新北市林口子弟戲文化節」將於11月29日（六）在林口竹林山觀音寺登場，今年主題為「傳統戲曲 × 潮流文化」，結合戲曲展演、文化體驗與創意行銷，展現林口歷史底蘊與青春活力的多元面貌。

    林口區長鄭淑敏說，今年文化節由悅樂軒與嘉寶國小攜手演出，象徵子弟戲的薪火傳承，與今年影片徵選主題相互呼應，主活動當天除有臉譜彩繪、親子DIY等體驗活動外，公所更推出專屬「林口子弟戲」設計的花旦造型吉祥物集點禮，讓民眾在歡樂氣氛中體驗在地文化魅力。

    竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，觀音寺長年深耕地方信仰與文化發展，是林口居民的重要精神寄託，寺方多年來投入資源推動藝文推廣，包括林口子弟戲文化節、暑期兒童劇團展演等活動，希望藉由藝術傳遞信仰與文化精神，讓傳統在創新中延續。

    林口區公所表示，主活動除了子弟戲公演、親子DIY、多元市集外，還規劃「林口高中」、「原皇冠保齡球場」兩路線軒社繞境，將節慶氛圍延伸至林口街頭。現場更舉辦精彩摸彩活動，最大獎為 iPhone 17，邀請喜愛地方文化的民眾踴躍參與，一同看戲、玩文化！。更多訊息請留意新北市林口區公所官網及臉書粉絲專頁「林口區公所、天空之城」。

    新北市林口區文化盛會「2025新北市林口子弟戲文化節」傳承傳統戲劇文化，獲得地方重視。（記者翁聿煌攝）

