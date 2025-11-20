為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    睽違31年阿里山石虎現蹤 回眸看向鏡頭「萌樣」拍到了

    2025/11/20 10:22 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會及屏東科技大學合作，日前以紅外線自動相機在阿里山鄉里佳部落國有林地拍攝到石虎。（圖由嘉義分署提供）

    嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會及屏東科技大學合作，日前以紅外線自動相機在阿里山鄉里佳部落國有林地拍攝到石虎。（圖由嘉義分署提供）

    林業及自然保育署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會、屏東科技大學合作進行台灣黑熊分布熱點監測，11月初以紅外線自動相機，在海拔約1752公尺高的阿里山鄉里佳部落周邊國有林地拍到石虎蹤影，石虎還回眸看向鏡頭「超萌」。這也是阿里山鄉睽違31年，再次發現石虎蹤影，並創下嘉南地區最高海拔發現紀錄。

    嘉義分署說，全國除了苗栗、台中與南投有穩定石虎族群，近年在新竹、彰化、雲林、嘉義、台南僅有零星發現紀錄；嘉義地區包括2018年在嘉義縣中埔鄉，及2022年國道一號嘉義交流道等有發現紀錄，阿里山鄉則在1994年曾通報石虎紀錄。

    嘉義分署說，石虎是棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物，因棲地與人類生活範圍高度重疊，曾廣泛分布台灣西部，後來受土地開發、農藥及滅鼠藥使用、路殺、遊蕩犬貓攻擊等因素影響，列名瀕臨絕種保育類野生動物；林業署推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，藉由建置空間藍圖與保育對策，透過資源整合及跨域合作，串聯各類型生態棲地與生物多樣性熱點，讓石虎等里山物種藉由各保育軸帶順利繁育、遷移與擴大分布範圍。

    嘉義分署表示，此次石虎發現紀錄位於中海拔山區國有林地，位處曾文溪流域上游，而前年7月曾在台南曾文溪下游高灘地發現石虎，顯示嘉南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」串聯棲地的重要性，證實河川是野生動物的重要活動廊道，國土生態綠網保育軸帶的建置，有助野生動物拓展活動範圍。

    石虎是典型里山動物，目前全台僅苗栗、台中與南投有穩定的族群。（圖由台灣石虎保育協會余建勳提供）

    石虎是典型里山動物，目前全台僅苗栗、台中與南投有穩定的族群。（圖由台灣石虎保育協會余建勳提供）

    嘉義分署2023年、今年11月在曾文溪流域上、下游發現石虎，顯示嘉南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」串聯棲地的重要性。（圖由嘉義分署提供）

    嘉義分署2023年、今年11月在曾文溪流域上、下游發現石虎，顯示嘉南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」串聯棲地的重要性。（圖由嘉義分署提供）

    嘉義分署長李定忠（左）頒獎感謝鄒族獵人協會長期投入野生動物科學監測。（圖由嘉義分署提供）

    嘉義分署長李定忠（左）頒獎感謝鄒族獵人協會長期投入野生動物科學監測。（圖由嘉義分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播