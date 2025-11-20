睽違31年阿里山石虎現蹤 回眸看向鏡頭「萌樣」拍到了

嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會及屏東科技大學合作，日前以紅外線自動相機在阿里山鄉里佳部落國有林地拍攝到石虎。（圖由嘉義分署提供）

林業及自然保育署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會、屏東科技大學合作進行台灣黑熊分布熱點監測，11月初以紅外線自動相機，在海拔約1752公尺高的阿里山鄉里佳部落周邊國有林地拍到石虎蹤影，石虎還回眸看向鏡頭「超萌」。這也是阿里山鄉睽違31年，再次發現石虎蹤影，並創下嘉南地區最高海拔發現紀錄。

嘉義分署說，全國除了苗栗、台中與南投有穩定石虎族群，近年在新竹、彰化、雲林、嘉義、台南僅有零星發現紀錄；嘉義地區包括2018年在嘉義縣中埔鄉，及2022年國道一號嘉義交流道等有發現紀錄，阿里山鄉則在1994年曾通報石虎紀錄。

嘉義分署說，石虎是棲息於淺山、丘陵農林交錯區域的典型里山動物，因棲地與人類生活範圍高度重疊，曾廣泛分布台灣西部，後來受土地開發、農藥及滅鼠藥使用、路殺、遊蕩犬貓攻擊等因素影響，列名瀕臨絕種保育類野生動物；林業署推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，藉由建置空間藍圖與保育對策，透過資源整合及跨域合作，串聯各類型生態棲地與生物多樣性熱點，讓石虎等里山物種藉由各保育軸帶順利繁育、遷移與擴大分布範圍。

嘉義分署表示，此次石虎發現紀錄位於中海拔山區國有林地，位處曾文溪流域上游，而前年7月曾在台南曾文溪下游高灘地發現石虎，顯示嘉南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」串聯棲地的重要性，證實河川是野生動物的重要活動廊道，國土生態綠網保育軸帶的建置，有助野生動物拓展活動範圍。

石虎是典型里山動物，目前全台僅苗栗、台中與南投有穩定的族群。（圖由台灣石虎保育協會余建勳提供）

嘉義分署2023年、今年11月在曾文溪流域上、下游發現石虎，顯示嘉南國土生態綠網「曾文溪流域保育軸帶」串聯棲地的重要性。（圖由嘉義分署提供）

嘉義分署長李定忠（左）頒獎感謝鄒族獵人協會長期投入野生動物科學監測。（圖由嘉義分署提供）

