百億台中巨蛋興建中 建設局先砸7.6億開闢道路

台中市府斥資近百億打造台中巨蛋，目前施工中，預計2030年完工，配合未來可能出現2萬人觀賽等車流，台中市建設局先投入7億6027萬元，新闢「巨蛋好宅東側25米計畫道路」，道路長220公尺，並設置3.2公尺寬的實體人行道，建設局指出，預計明年底完工通車，未來完工後，將強化北屯區整體交通路網，將提供社宅及附近3500位當地居民及未來巨蛋活動期間超過2萬名民眾通行動線。

建設局長陳大田指出，此次新闢道路位於北屯區核心地帶，鄰近台中巨蛋、巨蛋好宅一期及二期社會住宅，以及規劃中的實驗小學，區域人口密集、發展潛力強勁，其中台中巨蛋規劃主副場館，主場館可容納1萬5500席，副場館則規劃3000至5000席，考量未來社宅入住、週邊3500人及巨蛋完工後營運可能出現逾2萬民眾車流，提早規劃新道路，因應未來交通通行動線。

陳大田指出，「北屯區巨蛋好宅東側25米計畫道路開闢工程」全線規劃雙側3.2公尺寬人行道及無障礙斜坡設施，並同步建置共同管溝，減少日後道路重複開挖，打造安全、美觀且宜人的步行空間。

陳大田指出，道路工程總經費7億6027萬元，其中工程費約1億1000萬元、用地費約6億5027萬元，道路全長約220公尺、寬25公尺，設置完善人行系統與公共管線；工程預計2026年底完工通車。

