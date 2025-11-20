為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    抖音小紅書易推播不當內容 教育部：台灣學術網路已阻擋百筆網址

    2025/11/20 10:14 記者黃宜靜／台北報導
    教育部政務次長劉國偉進行專題報告時指出，短影音及社群平台的內容與演算法，含有較多錯誤資訊，日前已透過台灣學術網路封鎖具兒少不當內容的網站，目前已阻擋抖音76筆、小紅書25筆網址。（記者黃宜靜攝）

    教育部政務次長劉國偉進行專題報告時指出，短影音及社群平台的內容與演算法，含有較多錯誤資訊，日前已透過台灣學術網路封鎖具兒少不當內容的網站，目前已阻擋抖音76筆、小紅書25筆網址。（記者黃宜靜攝）

    近年許多孩子從小接觸手機與短影音，語言表達也逐漸受網路文化影響。教育部政務次長劉國偉進行專題報告時指出，短影音及社群平台的內容與演算法，含有較多錯誤資訊，日前已透過台灣學術網路封鎖具兒少不當內容的網站，目前已阻擋抖音76筆、小紅書25筆網址。

    立法院教育及文化委員會邀請教育部政務次長劉國偉、數位發展部及國家通訊傳播委員會列席就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告，並備質詢。

    劉國偉表示，多份研究與監管報告共同指出，短影音及社群平台的內容與演算法，含有較多錯誤資訊，容易推播自傷相關影片，給減重有興趣的帳號，如飲食失調等負面訊息，導致青少年身體滿意度降低、負面情緒增加。

    劉國偉續指，國際特赦組織（Amnesty International）研究更指出，TikTok的演算法易將青少年引導至美化抑鬱、自殘及自殺的「兔子洞」中，讓青少年一旦進入某一主題，便不斷深入探索更多相關內容而難以脫離。

    劉國偉指出，教育部已於今年9月起要求公務設備禁止危害國家資通安全產品，同時也避免在校存取教學無關的網站；並在台灣學術網路封鎖具兒少不當內容的網站，目前已阻擋抖音76筆、小紅書25筆網址。

