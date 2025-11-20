為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣敬老卡更便民 租借球場嘛也通

    2025/11/20 10:11 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣敬老卡卡友今天開始持卡租借竹北國運中心、竹東全民運動館的球場也可獲得補助。（取自竹縣府官網）

    新竹縣敬老卡卡友今天開始持卡租借竹北國運中心、竹東全民運動館的球場也可獲得補助。（取自竹縣府官網）

    新竹縣的敬老卡繼之前可以在非公益時段使用竹北國民運動中心健身房和新竹縣游泳館外，今天開始持卡向竹北國民運動中心、竹東全民運動館租借球場也能獲得補助，每人、每小時最高可以折抵100點（元）。

    縣府社會處長陳欣怡說，新竹縣敬老卡在2011年開辦後，持卡人每月可獲500點的補助，主要用於搭乘公車、國道客運、計程車以及台鐵，今年初擴大使用功能，讓卡友可以在非公益時段，使用竹北國運中心的健身房和游泳池，前者每小時可扣25點，游泳池則是每次扣60點，如果點數不足，差額就從卡片的自費錢包或用現金補齊。

    縣府今天再宣布持續多元化使用場域，持卡人可以再用敬老卡租用竹北國運中心和竹東全民運動館的球場設施，每人、每個小時最高可以折抵100點，讓長輩能用更優惠的方式，達到「天天運動 健康加分」的目標。

    她說，新竹縣敬老卡發卡對象是縣內65歲以上的長者，跟55歲以上的原住民鄉親。敬老卡跟新竹縣身心障礙者可申辦使用的愛心卡，2種卡片每個月都各可獲得縣府補助500點，主要乘車補助項目，現在除了搭乘公車、國道客運、計程車以及台鐵外，也結合縣內北埔、峨眉、湖口3鄉幸福巴士，搭乘這3線的幸福巴士也都能獲得乘車優惠。

    竹東全民運動館的球場租借，持新竹縣敬老卡也通。（記者黃美珠攝）

    竹東全民運動館的球場租借，持新竹縣敬老卡也通。（記者黃美珠攝）

    竹北國民運動中心繼非公益時段的健身房和泳池之後，今天開始球場租借也能使用敬老卡。（記者黃美珠攝）

    竹北國民運動中心繼非公益時段的健身房和泳池之後，今天開始球場租借也能使用敬老卡。（記者黃美珠攝）

