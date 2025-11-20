萬金「青銀共影」攝影展 全台最資深天主堂提供老照片

青銀共影攝影展。（圖由潘譽仁提供）

台灣最古老的天主堂是在屏東萬巒鄉的萬金聖母聖殿，萬金社區發展協會今年將舉辦「時光映萬金：復古風青銀共創影像展」，下個月將配合耶誕節在天主堂舉辦，協會日前舉行前導展，萬金村長、社區發展協會理事長潘譽仁說，感謝天主堂提供許多珍貴老照片，呈現萬金聚落多層面的人文內涵與文化保存成果。

潘譽仁說，在「青銀共影」計畫中，青年與長輩透過攝影共同記錄萬金地方生活脈動，作品內容涵蓋宗教文化、聚落風貌與日常互動，體現跨世代合作之意義。活動中邀請參與之青年及耆老分享影像創作歷程，呈現計畫於學習、陪伴與文化理解層面的正向成果。

除銀髮族及青年的攝影作品，活動中也同步公開發表萬金社區在地故事繪本，該繪本由來聊共創工作室陳怡晴主理人與團隊製作，並由萬巒國中創意美術社學生協助編輯，內容取材自歷史書信紀錄，將萬金聚落的文化故事以圖文形式重構，使在地文化得以以更易讀、更親近的方式延伸至下一世代。現場由在地學童進行繪本朗讀，完整呈現繪本的教育與文化價值。

潘譽仁說，2023年起萬金社區執行原住民族委員會「平埔族群聚落活力計畫」，持續蒐整與典藏萬金聚落珍貴影像資料。此次展出內容包含1960到1990年代的生活影像、聚落樣貌與宗教活動紀錄，提供民眾重新檢視地方記憶的重要脈絡。並邀請多位耆老分享影像背後故事，使展覽兼具文化教育、歷史回顧與社區口述史保存功能。

潘譽仁說，本次影像展為聚落文化保存工作的重要階段成果，透過影像、繪本與老照片的立體呈現，使社區文化脈絡得以清晰呈現並深化於公眾視野。協會將持續推動影像典藏、口述歷史、校園巡展及青年參與等文化行動，期望形塑更完整的在地文化資源保存體系。

活動中也同步公開發表萬金社區在地故事繪本，該繪本由來聊共創工作室陳怡晴主理人與團隊製作，並由萬巒國中創意美術社學生協助編輯。（記者陳彥廷攝）

