為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗敬老愛心卡擴大用途可搭小黃、購物 7.5萬人將受惠

    2025/11/20 10:05 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣敬老愛心卡將擴大用途可搭計程車與農會購物，最快明年6月後實施，圖為苗栗縣敬老愛心卡。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗縣敬老愛心卡將擴大用途可搭計程車與農會購物，最快明年6月後實施，圖為苗栗縣敬老愛心卡。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗縣敬老愛心卡目前僅能搭公車、火車及捷運，民進黨苗栗縣議員許櫻萍及國民黨縣議員楊明燁在苗栗縣議會定期會中要求增加搭計程車、購物等用途；苗栗縣長鍾東錦從善如流，決定再增加農會購物及搭計程車，但限額100元，超出款項則由持卡人自付，因牽涉作業程序，最快預計明年6月後實施，將有7萬5000人受惠。

    苗栗縣政府社會處指出，縣內滿65歲以上老人及55歲以上原住民，還有列冊中低收入戶國中高職學生可請領敬老愛心卡，全縣目前發放約7萬5000張，每月700點（元），可用於公車、火車及捷運，惟未用完不累計到次月。

    許櫻萍及楊明燁在定期會中質詢質疑，苗栗縣的敬老愛心卡用途不夠多元，因多數老人的敬老卡很少用於搭公車及火車，建議擴大使用功能，例如搭計程車、騎YouBike及診所看診、農會購物等，讓敬老愛心卡更貼近生活。

    縣長鍾東錦也從善如流，指示社會處研擬相關方案，初步規畫每張敬老卡每月有100元的額度，可選購社區小舖的農特產品及搭計程車，超出部分由持卡者自付，如此，持卡者日後，1年各有1200元的額度用於農會購物及搭計程車。

    苗縣府社會處長張國棟指出，因敬老愛心卡開辦17鄉鎮市農會購物及搭計程車，必須與各農會及計程車業者洽談，牽涉招標及採購等程序，最快明年6月後實施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播