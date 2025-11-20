苗栗敬老愛心卡擴大用途可搭小黃、購物 7.5萬人將受惠

苗栗縣敬老愛心卡將擴大用途可搭計程車與農會購物，最快明年6月後實施，圖為苗栗縣敬老愛心卡。（記者張勳騰翻攝）

苗栗縣敬老愛心卡目前僅能搭公車、火車及捷運，民進黨苗栗縣議員許櫻萍及國民黨縣議員楊明燁在苗栗縣議會定期會中要求增加搭計程車、購物等用途；苗栗縣長鍾東錦從善如流，決定再增加農會購物及搭計程車，但限額100元，超出款項則由持卡人自付，因牽涉作業程序，最快預計明年6月後實施，將有7萬5000人受惠。

苗栗縣政府社會處指出，縣內滿65歲以上老人及55歲以上原住民，還有列冊中低收入戶國中高職學生可請領敬老愛心卡，全縣目前發放約7萬5000張，每月700點（元），可用於公車、火車及捷運，惟未用完不累計到次月。

請繼續往下閱讀...

許櫻萍及楊明燁在定期會中質詢質疑，苗栗縣的敬老愛心卡用途不夠多元，因多數老人的敬老卡很少用於搭公車及火車，建議擴大使用功能，例如搭計程車、騎YouBike及診所看診、農會購物等，讓敬老愛心卡更貼近生活。

縣長鍾東錦也從善如流，指示社會處研擬相關方案，初步規畫每張敬老卡每月有100元的額度，可選購社區小舖的農特產品及搭計程車，超出部分由持卡者自付，如此，持卡者日後，1年各有1200元的額度用於農會購物及搭計程車。

苗縣府社會處長張國棟指出，因敬老愛心卡開辦17鄉鎮市農會購物及搭計程車，必須與各農會及計程車業者洽談，牽涉招標及採購等程序，最快明年6月後實施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法