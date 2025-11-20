為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    517家營造業者助丹娜絲風災重建 即起開放申請聘移工

    2025/11/20 09:56 記者李文馨／台北報導
    丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部長劉世芳13日在部務會報公開感謝及肯定所有參與災後復原工作出錢又出力的營造、施工團隊。（資料照）

    丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，內政部長劉世芳13日在部務會報公開感謝及肯定所有參與災後復原工作出錢又出力的營造、施工團隊。（資料照）

    為感謝營造業者投入丹娜絲及728豪雨災後復原，行政院專案新增災後復原獎勵項目，經勞動部同意專案開放一般營造業移工名額。內政部表示，即日起，持有地方政府開立救災證明或機關頒贈感謝狀，同時符合勞動部聘用規定的營造業者，可檢附文件向內政部國土管理署申請一般營造業移工雇主資格認定。

    內政部表示，經盤點計有517家次施工廠商在第一時間放下既有施作工程，前往災區協助弱勢戶及受災民眾展開屋頂等家園修繕工作；另外，針對投入災區且先前未曾獲得移工分配名額的營造業者，本次也將優先審查及分配，實際核配名額不得超過聘僱本國勞工數的40%為限，以適時補充產業勞動力，減少對既有施作中的工程影響。

    內政部說明，營造業者如有移工申請資格認定等相關疑問，歡迎撥打諮詢專線（049）2316035。相關申請規定、表單及Q&A，可至全國建築管理資訊系統入口網查詢；另外，考量花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，營造業者也在最短時間召集大量專業工班，積極辦理多項復原重建工作，內政部也已向勞動部爭取，讓參與花蓮救災的業者可適用這次專案。

