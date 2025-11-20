「尿尿男」天天到三民公園樹下「排水」 陳其邁:檢討廁所數量

高市議員張博洋反映三民公園有位尿尿男，每天專程騎車到樹下尿尿、造成居民困擾，市長陳其邁答詢會請相關單位積極執法。（記者王榮祥翻攝）

高市議員張博洋今總質詢時，特別提到三民公園有位「尿尿男」、天天天騎車到公園大樹下尿尿，讓周邊居民困擾不已；市長陳其邁答詢說，會檢討廁所數量，也會請警局、環保單位積極執法。

張博洋說，三民公園是周邊很多住戶使用的公共空間，但居民注意到有位男性、幾乎天天專程騎車到公園大樹下尿尿，還傳出有樹被尿死情況，有民眾通報環保局、留言市長信箱、也打過1999，但情況始終沒改善。

張博洋PO出多張尿尿照，認為這情況不只破壞環境，也影響公共權益，既然有照片，相信應該可處罰，或至少請員警拍拍當事人肩膀、讓他知道已經被注意，別再尿了。

公園處長林燦銘答詢說明，曾勸導過，如果有車牌可處罰；環保局長張瑞琿則提到，需要有連貫畫面（尿尿）才能處罰。

陳其邁說，會檢討公園廁所數量，針對這行為、也會要求警局與環保局積極執法，這幾天會特別注意。

環保局長張瑞琿強調，需要連貫畫面才能處罰尿尿男。（記者王榮祥翻攝）

公園處長林燦銘強調已請同仁依法處理尿尿男。（記者王榮祥翻攝）

