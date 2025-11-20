為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵竹北車站街友屢遭投訴 民怨相關單位回應「無法可管」

    2025/11/20 09:38 記者廖雪茹／新竹報導
    台鐵竹北車站頻頻遭民眾投訴多名街友長期群聚，街友會用雜物占地方、身上也有異味，但打1999、也向站方、報警反映，都得到「無法可管」的回應。（讀者提供）

    台鐵竹北車站頻頻遭民眾投訴多名街友長期群聚，街友會用雜物占地方、身上也有異味，但打1999、也向站方、報警反映，都得到「無法可管」的回應。（讀者提供）

    台鐵竹北車站頻頻遭民眾投訴多名街友長期群聚，街友會用雜物占地方、身上也有異味，但打1999、也向站方或報警反映，都得到「無法可管」的回應；街友議題攸關公共場所的環境衛生、市容觀瞻及公共安全，卻不見公權力發揮，迄今不見改善，令人無法接受。

    新竹縣議員林禹佑也說，竹北車站是竹北的門面，同時也是學生上下學通勤之處，卻有越來越多街友聚集，怪異行為讓民眾心生畏懼，期待社會處能結合衛生局、警察局及鐵路警察局共同解決，設法安置街友，並輔導他們就業、就醫。

    對此議題，縣長楊文科表示，已指示社會處應積極輔導街友收容或安置，對於堅持在外逗留的街友，也要求警政單位加強巡視，若有違法情事即可強力執法。

    立委林思銘表示，辦公室今年6月主動協調召開跨單位會議，邀集台鐵、警方及竹縣府社會處街友安置單位共同討論火車站周邊環境與治安議題。會後各單位已落實多項措施，包括夜間加強巡邏、改善視線死角照明等。相關單位持續輔導與協助，但部分街友因不願受規範而選擇留在戶外活動，導致情況仍需持續追蹤。

    縣府社會處長陳欣怡說，縣府依「新竹縣遊民安置及輔導辦法」提供遊民關懷輔導、社會救助與福利服務等事項，目前轄內長期露宿的街友共列冊34名。為避免街友習慣聚集於車站等處，縣府不在車站周圍發放物資，也已成功輔導2名遊民入住遊民收容中心。同時提醒遊民注重個人行為，不宜於公眾場所阻礙往來通道及堆積個人物品，影響往來旅客，並由站方維護公共場所環境整潔與秩序。

    針對民眾反映，街友在站體有裸露上身及博弈情事，社會處已將1名街友相關資料函送警察局，依違反社會秩序維護法裁罰；至於在站體內抽煙，疑涉菸害防制法規定，經查有4人已移請衛生局處理並加強稽查。

    台鐵公司表示，竹北站每日都有專人打掃場站周圍環境，若旅客有被騷擾或發生安全相關問題，可立即撥打110並通報站務人員協助。

    鐵路警察局台北分局回應，該分局新竹分駐所定期配合台鐵公司竹北站、新竹縣政府共同實施關懷工作，並加強派遣員警執行巡守勤務提升見警率，以維護行旅安全。

    竹北警分局表示，除請三民及竹北派出所加強車站周邊巡邏，也請協勤民力在尖峰時段加強守望，維護學生及通勤族人身及交通安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播