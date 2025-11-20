為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄秀傳開院滿週年 正子電腦斷層掃描和達文西手術「雙破百」

    2025/11/20 09:36 記者蘇福男／高雄報導
    高雄秀傳紀念醫院開院屆滿週年，近期同時達成正子電腦斷層掃描（PET-CT）檢查和達文西機器人手術「雙破百」的紀錄。（高秀醫院提供）

    高雄秀傳紀念醫院開院屆滿週年，近期同時達成正子電腦斷層掃描（PET-CT）檢查和達文西機器人手術「雙破百」的紀錄。（高秀醫院提供）

    高雄秀傳紀念醫院開院屆滿週年，近期同時達成正子電腦斷層掃描（PET-CT）檢查和達文西機器人手術「雙破百」的紀錄，其中，達文西機器人手術婦產科佔85%，包括子宮肌瘤切除、子宮全切除和骨盆重建等，顯示婦科微創手術已成為高雄秀傳醫療特色。

    高秀醫院表示，PET-CT成功整合了正子造影（PET）的代謝功能資訊與電腦斷層（CT）的精準解剖影像，此高階影像技術可協助醫師針對多種重大疾病，如癌症、腦神經退化性疾病，以及心臟活力與發炎性疾病，進行更為精確的診斷與個人化治療規劃。

    PET-CT的導入大幅提升影像清晰度，同時降低輻射劑量，讓病患在更安全的條件下接受檢查，未來設備更將結合AI人工智慧輔助分析，進一步強化疾病評估與治療決策品質，提供更快速且可靠的診斷依據。

    高秀醫院說， PET-CT今年9月啟用後，至今已完成超過百例檢查，南部民眾無需再為高階影像檢查南北奔波，即可獲得國際等級的精準診斷，對於重症患者、幼童和需長期追蹤的癌症病患，更能在最短時間內完成低輻射、高解析度的影像檢查。

    除影像醫學領域的亮眼成績，高秀的智慧手術發展同樣快速成長，在微創專案副院長暨達文西召集人張裕醫師帶領下，高秀達文西手術不到一年即突破100例，涵蓋婦產、泌尿、一般外科及胸腔外科，尤其婦產科佔85%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播