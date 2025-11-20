為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紙風車《台灣幻想曲》再回「嘉」 11/22、11/23民雄、朴子連演2日

    2025/11/20 09:41 記者王善嬿／嘉義報導
    紙風車368藝術工程第3輪再度回到民雄鄉、朴子市巡演。（紙風車文教基金會提供）

    紙風車文教基金會發起「368鄉鎮市區兒童藝術工程—永續啟航」行動，集結民間捐款，將國家劇院規格的舞台與表演，搬到全台各個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞，11月22日、23日分別在嘉義縣民雄鄉與朴子市演出2場《台灣幻想曲》作品，讓孩子欣賞國家劇院級精彩演出。

    紙風車文教基金會表示，368藝術工程從2006年12月第1場演出至今，已經走完台灣2輪，去年10月啟動第3輪巡演；11月22日晚間7點在民雄國中、23日晚間7點在朴子市公所前廣場，是第3輪的第30與31場，也是嘉義縣第2及第3場演出。

    基金會表示，《台灣幻想曲》共有5段演出，分別為「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」以有趣的故事、熱鬧的互動，深入淺出的推廣惜食愛物的觀念；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；「慶典的喜悅」是魔法般的黑光秀，民眾免費入場，重溫兒時在廟口看戲的溫暖記憶。

    基金會表示，此次由北回化學股份有限公司、南德扶輪社及各界熱心人士贊助，企業愛心回饋鄉里，將國家劇院規格表演搬到故鄉，希望讓鄉親都能體驗幸福滋味。

    紙風歌368藝術工程將到嘉縣民雄、朴子巡演《台灣幻想曲》。（紙風車文教基金會提供）

