    首頁 > 生活

    這「咖」跟台韓大咖搶人 高雄咖啡節140攤/22日、23日香濃上場

    2025/11/20 09:07 記者王榮祥／高雄報導
    高雄咖啡節店家開箱。（觀光局提供）

    高雄咖啡節店家開箱。（觀光局提供）

    「2025高雄咖啡節」11月22日、23日在凹子底公園登場，同時段在高雄四大場館有台、韓多組大咖歌手演唱會，咖啡節將以濃烈香味PK音樂。

    高市觀光局說，今年活動結合「神農市集」擴大辦理，集結超過140家特色品牌，匯集職人咖啡、質感生活、手作選物與烘焙甜點，共同打造兼具城市風味與旅遊吸引力的年度盛事。

    活動更邀請高雄出身的世界級金牌咖啡職人賴昱權、黃柏勳、黃俊豪、陳叡維到場，以講座與體驗活動，帶領民眾用五感探索咖啡魅力。

    適逢TWICE及伍佰在高雄開唱，也歡迎粉絲ONCE及伍佰迷先到咖啡市集享受美食，再前往世運主場館追星應援，享受充實又愉快的週末。

    觀光局長高閔琳表示，今年咖啡節匯聚60家專業咖啡與甜點品牌，最大亮點就是冠軍級咖啡品牌齊聚，包括世界盃烘豆賽冠軍「握咖啡 Oh Coffee」、澳洲國際咖啡烘焙賽總冠軍「艾奇諾直火烘焙製造所」、國際咖啡杯測大師賽冠軍茂林「一山沐咖啡屋」、2023 高雄大港盃咖啡國際交流賽冠軍「E'Z Chocolat」、2025布魯塞爾世界烈酒大賽金獎的「鴻興製酒」咖啡蘭姆酒等。

    另有來自高雄原鄉的13家特色咖啡店，並規劃4場內容豐富的專業講座與體驗活動，加上農業局的神農市集，現場共達140攤展售，涵蓋咖啡飲品、咖啡豆、器具、甜點、烘焙等多樣品項，再加上80攤小農市集，預估吸引大量人潮，為避免交通壅塞，建議民眾多加利用大眾運輸，更多資訊可上高雄旅遊網粉專。

    高雄咖啡節11/22、23香濃上場。（觀光局提供）

    高雄咖啡節11/22、23香濃上場。（觀光局提供）

    高雄咖啡節11/22、23香濃上場。（觀光局提供）

    高雄咖啡節11/22、23香濃上場。（觀光局提供）

