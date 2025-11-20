把握週末好天氣！氣象粉專：下週更強冷空氣襲台

天氣風險指出，今天西半部整體低溫較昨天更低，迎風面北海岸至東部局部有短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署預報，今天（20日）白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，本週末天氣轉晴、氣溫升溫；下週東北季風增強，氣溫再降，下週末另一波冷空氣襲台，是否有更低溫值得觀察。

天氣風險分析師薛皓天今天上午在臉書貼文中稱，今天西半部整體低溫較昨天（19日）更低，平地最低溫出現在南投縣名間鄉12.8度，其餘落在13至15度之間。上午前各地體感仍偏冷，白天中北部稍稍回溫，迎風面北海岸至東部局部有短暫陣雨，中南部氣溫仍有25度左右，僅南部有陽光露臉機會。

薛皓天說，明天（21日）各地雲量仍多，由北到南大致為陰至多雲天氣，西半部局部偶有陽光露臉，迎風面北部、東部及山區持續有短暫雨，降雨型態為陰雨綿綿的感覺，不過偶爾雨勢會稍大，氣溫方面中北部、東部約17至24度，中南部約17至29度，日夜溫差大。

薛皓天表示，週六（22日）迎風面北部、東半部及山區局部仍有短暫陣雨，白天期間東北部為多雲有短暫雨天氣，中北部為多雲時晴天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，北部氣溫稍回升，中南部局部高溫在30度左右。下週日（23日）氣溫回升更明顯，中北部高溫約27度，中南部高溫仍上看30度，東部高溫約25度，且維持多雲有短暫雨天氣，其他地區仍為晴到多雲時晴天氣。

薛皓天稱，下週一（24日）起新竹以北及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫再下降，中南部暫維持晴時多雲，且高溫仍在30度左右。下週二（25日）持續受東北季風影響，水氣減少，基隆北海岸至花蓮維持多雲短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲時晴。

薛皓天分析，下週二晚間至下週四（27日）水氣稍增多，下週三（26日）嘉義以北大致為晴到多雲時晴天氣，東半部及南部為多雲有短暫陣雨天氣，下週四水氣多，各地為陰時多雲有短暫陣雨天氣，東半部降雨會較略明顯。下週五（28日）僅花東及恆春半島有短暫陣雨，其餘為晴到多雲時晴天氣。

薛皓天說，氣溫方面，從下週一白天起逐漸降溫，白天中部以北及東半部高溫約在20至22度，中南部高溫仍有25度左右，夜間清晨各地低溫明顯，約12至15度，感受偏冷，標準值的台北側站氣溫應該僅落在15度上下，下週末另一波冷空氣更強，是否有更低溫仍值得觀察，下週日夜溫差仍大。

