愛心米被低價轉賣 屏東麟洛鄭成功廟遺憾

麟洛鄭成功廟捐贈給弱勢的愛心米被轉賣，廟方表示遺憾。（麟洛鄭成功廟臉書）

屏東麟洛鄭成功廟每年在特定時間都會捐贈物資照顧地方的地方弱勢者，沒想到近期卻發現網路上出現捐贈的物資低價轉賣的情形，把大家的愛心拿去賣，讓廟方相當遺憾，特別公告不需要就拒絕，廟方可以提供急需的朋友，網友則認為，查出誰轉賣就剔除名單，這種行為太誇張了。

近日網路社群出現一則賣米貼文，照片是麟洛鄭成功廟捐贈的12公斤裝白米，每包只售450元，在麟洛鄉可送貨到府，只有3包，還指出為「台灣本地種植的「台梗九號」山腳好米，口感偏Q、但不會黏成團，冷掉也好吃，香味不會太強，是很好配菜的日常米，很耐煮，不容易煮壞，市價20公斤超過700元」。

請繼續往下閱讀...

廟方對於這種情況相當遺憾，特別對外公告，照顧弱勢，廟方義不容辭，如果不需要，請直接拒絕，讓廟方能照顧其他急需的朋友。

網友也紛紛留言批評「轉賣的直接列黑名單」、「轉賣別人愛心太誇張了，查一下是誰轉賣」，「可以把他從捐贈名單中剔除」，「這善用別人的愛心 來成就自己 良心何在等」，也有人說，以往可能低調轉賣，很少有這種公開販售的情形，實在太離譜了，這種行為會讓社會寒心，對廟方的信譽也是一種傷害。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法