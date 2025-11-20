奇觀！新北貢寮海岸出現「泡沫海」 竟然是大浪造成

新北貢寮區海域出現白色泡泡景觀，引起討論。（記者盧賢秀攝）

最近有民眾發現新北市貢寮區海岸出現大量白色泡泡，民眾以為是海域遭到污染，原來是最近風浪很大，海水劇烈擾動有機物所形成的現象，暫時不會對海洋生物造成影響。不過專家提醒泡泡下仍潛在危機，民眾還是不要靠近。

有釣客最近在貢寮海岸，看到一片片白色泡泡湧到岸邊，有人說像棉花，有人認為是漁船造成的污染物。

國立海洋科技博物館產學交流組主任施彤煒表示，其實海邊出現泡泡浪花，是因為最近東北季風非常強，海水擾動非常的劇烈，在海水中有蛋白質、死海藻、腐爛的海洋生物等有機物，經過海水擾動以後就會起泡泡，所以這是一個自然現象。

海水擾動越劇烈，這種現象就會越來越明顯，泡泡就會越來越多，如果有養過海水魚的經驗，水晃動後會產生泡沫，類似蛋白除沫器現象，就是經過劇烈擾動把一些有機物移除。

泡泡在海上會不會對海洋生物造成影響？施彤煒表示，以目前這個狀況來看的話，還算是一個可以接受的範圍，暫時還不會對海洋生物造成影響。不過，泡泡海水下面可能有漂流木等雜物，還是有危險性，建議民眾最好不要接近。

