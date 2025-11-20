為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    培育中小學雙語師資 竹縣多管齊下

    2025/11/20 08:07 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣多管齊下培育中小學的雙語師資。（取自竹縣府官網）

    新竹縣多管齊下培育中小學的雙語師資。（取自竹縣府官網）

    新竹縣因應4年前中小學開始全面實施雙語課程，多管齊下培養雙語教學師資，鼓勵老師參加教育部的雙語學分班，培養雙語教學次專長，縣府也跟國立台灣師範大學從112學年度起合辦「雙語增能學分班」，目前全縣透過這2管道取得雙語學分班6個學分的教師已有65人。

    老師修畢課程取得學分證明書5年內，再取得CEFR B2等級或以上的英語能力證明者，就能在首張教師證書上申請加註具有雙語教學的次專長。

    縣府教育局長楊郡慈說，縣府還舉辦雙語教學初階、進階、高階培訓擴大雙語師培，累計已通過的人數，初階有3550人、進階有229人、高階通過的教師數共29人。

    她說，縣府的「雙語增能學分班」，由各校推薦教師參加，課程分3階段，第1階是正式課程，共6學分、108小時，第2階是教學實踐公開觀議課有3個小時，最後階段就是回流增能雙語教案與教學實踐成果發表分享，共6小時。去年第1屆針對國中校園，共20名教師完成課程，目前第2屆國小部分，有24名學員正處於第2階段的教學實踐公開觀議課。

    縣內各校還配合114學年度雙語生活化校園計畫，爭取中央經費，把英語學習跟校園生活連結，安排像是：英語晨讀、對話角、社團、才藝表演、雙語廣播、跨文化交流等多元且生活化的雙語學習活動，平添學生接觸英語機會。至於新進教師也有雙語教學初階研習課，以增現職教師的雙語教學能力，另有英師和部分工時外籍教學助理入校協助教學。

    新竹縣多管齊下培育中小學的雙語師資。（取自竹縣府官網）

    新竹縣多管齊下培育中小學的雙語師資。（取自竹縣府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播