培育中小學雙語師資 竹縣多管齊下

新竹縣多管齊下培育中小學的雙語師資。（取自竹縣府官網）

新竹縣因應4年前中小學開始全面實施雙語課程，多管齊下培養雙語教學師資，鼓勵老師參加教育部的雙語學分班，培養雙語教學次專長，縣府也跟國立台灣師範大學從112學年度起合辦「雙語增能學分班」，目前全縣透過這2管道取得雙語學分班6個學分的教師已有65人。

老師修畢課程取得學分證明書5年內，再取得CEFR B2等級或以上的英語能力證明者，就能在首張教師證書上申請加註具有雙語教學的次專長。

請繼續往下閱讀...

縣府教育局長楊郡慈說，縣府還舉辦雙語教學初階、進階、高階培訓擴大雙語師培，累計已通過的人數，初階有3550人、進階有229人、高階通過的教師數共29人。

她說，縣府的「雙語增能學分班」，由各校推薦教師參加，課程分3階段，第1階是正式課程，共6學分、108小時，第2階是教學實踐公開觀議課有3個小時，最後階段就是回流增能雙語教案與教學實踐成果發表分享，共6小時。去年第1屆針對國中校園，共20名教師完成課程，目前第2屆國小部分，有24名學員正處於第2階段的教學實踐公開觀議課。

縣內各校還配合114學年度雙語生活化校園計畫，爭取中央經費，把英語學習跟校園生活連結，安排像是：英語晨讀、對話角、社團、才藝表演、雙語廣播、跨文化交流等多元且生活化的雙語學習活動，平添學生接觸英語機會。至於新進教師也有雙語教學初階研習課，以增現職教師的雙語教學能力，另有英師和部分工時外籍教學助理入校協助教學。

新竹縣多管齊下培育中小學的雙語師資。（取自竹縣府官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法