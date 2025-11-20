台東挨轟測速照相影響觀光 警局長強調「溫度執法」罰單銳減1.7萬張

台東測速照相近來引發熱議。（記者黃明堂攝）

多名台東縣議員在縣議會定期會中提出質詢，指台東縣測速照相設置過多、罰單頻傳恐影響觀光意願，縣警察局長蔡燕明則強調，警局已轉向「精準打擊、溫度執法」，今年比去年同期已減少了1萬7千張罰單，交通告發件數已大幅減少。

縣議員黃治維指出，測速照相的設置理由應明確，雖然駛入村莊或部落應減速，但針對筆直、寬敞且人煙稀少的路段，應適度減少測速照相的設置，以平衡行車安全與觀光便利。楊招信則表示，有民眾反映從高雄到台東途中常收到罰單，擔憂此現象將降低旅客造訪台東的意願。他建議警方不宜過度依賴測速照相，應考慮提高巡邏與攔檢的嚇阻效果。

面對議員對罰單數量的質疑，縣警察局長蔡燕明回應，警局的執法核心思維已轉變為「精準打擊、溫度執法」，目的在於確保交通安全，而非以開罰為目的。他表示與去年同期相比，全縣的交通告發件數已減少了1萬7千件，此舉證明了同仁在執法上已確實落實「溫度」，將重點放在對交通安全的維護上。

縣議員王姷力先以自己曾收到10幾張罰單為例，突顯民眾的困擾，但隨後對警局的「溫度執法」模式表示高度肯定。她說，透過鄉親的反映，綠島地區的員警也變得「比較和藹可親」，證明了「溫度執法」，所以問題的關鍵在於「主事者的態度跟思維」，她給予警察局長所推行的模式十分的肯定。

