中興高中「抬青蕉」畢業路跑賽 諧音哏「台清交」考生好樂

國立中興高中高三學生，參加「抬青蕉」盃畢業路跑賽，開跑前先抬青蕉呼口號，希望上「台清交」。（中興高中提供）

學測前拜文昌帝君，吃包子、粽子之外，國立中興高中為400多名高三學生舉辦「抬青蕉」盃路跑賽，將諧音哏發揮到極致，選手出發前抬青蕉呼口號「台清交」，男女組前10名有獎金，所有選手都有大串香蕉抬回家。

國立中興高中的「抬青蕉」（諧音台清交）盃畢業路跑賽，19日下午舉行，400多名高三學生在擺滿青色香蕉的活動中心集合，高三學生由導師帶隊上台，學生們都要呼口號、抬起手中的大串青色香蕉，希望學測考試順利，都能考上「台清交」。校長陳漢銘強調，這不只以諧音哏為高三學生祈福打氣，這場路跑賽也是高三學生邁入社會的成年禮。

400多名的高三學生，「抬青蕉」之後即在校門口起跑，從校門口沿著環山路跑到勝負大樓再折返，全程約3公里，男女組各取前10名，由家長會提供獎金，而所有選手都有運動飲料，以及一大串由家長會長陳俊宏提供的香蕉。

校方表示，家長會長陳俊宏種香蕉，他提供很多香蕉要給學生吃，因為有青皮香蕉，給了學校「抬青蕉」諧音「台清交」的靈感，促成了這場「抬青蕉」盃畢業路跑賽，高三學生們在歡笑中呼口號、抬青蕉，直呼「新鮮有趣」。

中興高中高三學生全員參加「抬青蕉」盃路跑賽。（中興高中提供）

「抬青蕉」盃畢業路跑賽，女生前10名都有獎金。（中興高中提供）

參加「抬青蕉」盃畢業路跑賽的選手通通有獎，將一大串香蕉帶回家。（中興高中提供）

種香蕉的家長會長陳俊宏（右1）與校長陳漢銘（左1）頒獎給男生組前10名得主獎金和獎狀。（中興高中提供）

