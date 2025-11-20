為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中興高中「抬青蕉」畢業路跑賽 諧音哏「台清交」考生好樂

    2025/11/20 07:24 記者陳鳳麗／南投報導
    國立中興高中高三學生，參加「抬青蕉」盃畢業路跑賽，開跑前先抬青蕉呼口號，希望上「台清交」。（中興高中提供）

    國立中興高中高三學生，參加「抬青蕉」盃畢業路跑賽，開跑前先抬青蕉呼口號，希望上「台清交」。（中興高中提供）

    學測前拜文昌帝君，吃包子、粽子之外，國立中興高中為400多名高三學生舉辦「抬青蕉」盃路跑賽，將諧音哏發揮到極致，選手出發前抬青蕉呼口號「台清交」，男女組前10名有獎金，所有選手都有大串香蕉抬回家。

    國立中興高中的「抬青蕉」（諧音台清交）盃畢業路跑賽，19日下午舉行，400多名高三學生在擺滿青色香蕉的活動中心集合，高三學生由導師帶隊上台，學生們都要呼口號、抬起手中的大串青色香蕉，希望學測考試順利，都能考上「台清交」。校長陳漢銘強調，這不只以諧音哏為高三學生祈福打氣，這場路跑賽也是高三學生邁入社會的成年禮。

    400多名的高三學生，「抬青蕉」之後即在校門口起跑，從校門口沿著環山路跑到勝負大樓再折返，全程約3公里，男女組各取前10名，由家長會提供獎金，而所有選手都有運動飲料，以及一大串由家長會長陳俊宏提供的香蕉。

    校方表示，家長會長陳俊宏種香蕉，他提供很多香蕉要給學生吃，因為有青皮香蕉，給了學校「抬青蕉」諧音「台清交」的靈感，促成了這場「抬青蕉」盃畢業路跑賽，高三學生們在歡笑中呼口號、抬青蕉，直呼「新鮮有趣」。

    中興高中高三學生全員參加「抬青蕉」盃路跑賽。（中興高中提供）

    中興高中高三學生全員參加「抬青蕉」盃路跑賽。（中興高中提供）

    「抬青蕉」盃畢業路跑賽，女生前10名都有獎金。（中興高中提供）

    「抬青蕉」盃畢業路跑賽，女生前10名都有獎金。（中興高中提供）

    參加「抬青蕉」盃畢業路跑賽的選手通通有獎，將一大串香蕉帶回家。（中興高中提供）

    參加「抬青蕉」盃畢業路跑賽的選手通通有獎，將一大串香蕉帶回家。（中興高中提供）

    種香蕉的家長會長陳俊宏（右1）與校長陳漢銘（左1）頒獎給男生組前10名得主獎金和獎狀。（中興高中提供）

    種香蕉的家長會長陳俊宏（右1）與校長陳漢銘（左1）頒獎給男生組前10名得主獎金和獎狀。（中興高中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播