    生活

    7個人點一份蚵仔煎！「鹿港小吃宴」推手不忍了貼出公告

    2025/11/20 07:05 記者劉曉欣／彰化報導
    陳慧玲曾碰過7人共點一個蚵仔煎分食。（陳慧玲提供）

    陳慧玲曾碰過7人共點一個蚵仔煎分食。（陳慧玲提供）

    近期有台灣遊客赴義大利旅遊，16人只點5份披薩、3杯啤酒，被披薩店老闆拍片公審，引發風波。彰化縣鹿港廟口商圈創會長陳慧玲曾是「鹿港小吃宴」重要推手，在中山路經營的民俗小吃，就曾碰到7個人點一份蚵仔煎，或是4個人點兩份蚵爹，夏天為了吹冷氣坐下來，一坐就是好久。陳慧玲說，餐飲業難為，小店也不方便設低消，決定12月起張貼公告，內用每人至少點一份餐食或炸物、湯品！

    陳慧玲說，鹿港鎮的美食多，遊客來玩，想要多吃幾種或是幾家，都是可以理解。但是經營店面，也要考量房租水電與人事成本，尤其是假日的黃金時段，碰到好幾個人只點一份蚵仔煎，就要坐一個桌子，一坐就是快要一個小時，因為無法拚翻桌率，越坐越讓老闆心很急。

    她強調，她曾碰到最誇張的是7個人點一份蚵仔煎，當然就要用7雙筷子，也有4個人點兩份蚵爹，一坐就是半天，最近則是二位客人點一盤蚵仔煎使用3雙筷子，蚵仔煎一份才70元，她都想問說，不能再點個湯品或是滷肉飯嗎？

    因此，她預計將會貼出公告，請入座的客人，每個人至少點一份餐點，因為內用位置不多、考量成本與用餐地方不大，小店無法接受兩人或多人共食一份餐食，請貴賓每人至少點一份餐食或炸物、湯品。

    餐飲店難為！兩個人入坐共點一份蚵仔煎，業者不忍了。（陳慧玲提供）

    餐飲店難為！兩個人入坐共點一份蚵仔煎，業者不忍了。（陳慧玲提供）

    陳慧玲是鹿港小吃宴的推手，自己經營民俗小吃。（陳慧玲提供）

    陳慧玲是鹿港小吃宴的推手，自己經營民俗小吃。（陳慧玲提供）

