    首頁 > 生活

    南市全面禁止廚餘養豬 爭設160噸處理設施

    2025/11/20 06:32 記者蔡文居／台南報導
    南市目前有2座高速廚餘發酵廠，10天就能把廚餘變成堆肥。（記者蔡文居攝）

    南市目前有2座高速廚餘發酵廠，10天就能把廚餘變成堆肥。（記者蔡文居攝）

    自從台中爆發本土非洲豬瘟後，中央明令禁止廚餘餵豬，台南市政府也宣布全面禁止廚餘養豬，廚餘去化也成為防疫重點。台南市目前有2座高速廚餘發酵廠，10天就能把廚餘變成堆肥，大大減少廚餘去化的壓力。南市環保局表示，將再向中央爭取廚餘處理設施優化整建，預估可處理160噸的廚餘，確保廚餘去化穩定無虞。

    南市議員林燕祝表示，中央禁用廚餘養豬後，台南每天仍有百噸廚餘全靠焚化，恐增加戴奧辛風險並排擠垃圾處理量能，她建議市府盡快規劃建置生質能源廠，讓廚餘從「防疫破口」轉為再生能源，落實循環經濟。

    南市環保局表示，非洲豬瘟疫情爆發後衍生廚餘去化壓力，為導入更高效的處理設施，南市積極向中央爭取廚餘處理再利用設施優化及整建計畫，預估每日可處理160噸的廚餘。

    南市環保局說明，環保局規劃透過促參機制推動多元的廚餘處理，導入高效率設備與專業營運管理，廚餘可經再利用程序轉成可用的肥料，或厭氧發酵等程序將廚餘轉化為能源，確保去化穩定，提升後端處理量能，加速廚餘能源化，打造更安全、低碳、永續的處理環境。

