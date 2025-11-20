清晨各地涼冷！白天北部氣溫稍回升 中南部溫差大

中央氣象署表示，今天白天起北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度。（資料照）

中央氣象署表示，今天（20日）各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些。白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。

降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。離島天氣方面，澎湖多雲時陰，19至21度；金門多雲，14至20度；馬祖陰時多雲，13至16度。

風浪方面，桃園至台南、台東、恆春半島及各離島有局部8到10級強陣風發生的機率；沿海浪高約2至4公尺左右。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天（21日）北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，新竹以南山區亦有零星短暫雨。

週六（22日）、下週日（23日）各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（24日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二（25日）、週三（26日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 - 19 15 - 22 17 - 27 17 - 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

