11/20 各報重點新聞一覽

對岸紅色通緝沈伯洋 立院外委會通過譴責中共案

中國聲稱我國民進黨立委沈伯洋觸犯「反分裂國家罪」，片面立案偵查及全球通緝，企圖以長臂管轄恐嚇我國人，立法院外交及國防委員會昨通過臨時提案，強調中共對我國人皆無管轄權，且我國屬民主國家，人民人身安全及言論自由接受憲法保障，針對中共立案調查沈伯洋一事提出嚴厲譴責，呼籲中共應自我克制。

美國會報告 防中國數小時內鎖台 多重施壓、操作輿論…不可不慎

中國近年急遽擴張軍事實力，同步加強對我壓迫力度，從早期的文攻武嚇到近年的灰色地帶襲擾，乃至以認知作戰操縱社會輿論，多管齊下威脅已讓鄰國和全球警報響起。對此，美國會最新年度報告指出，中國除以軍事手段對我強加主權統治意圖，更不斷挑撥國內朝野和台、美關係，未來更可能具備數小時內封鎖、侵略我國的能力，不可不慎。

家暴防治修法 法部建議強化保護令 雙邊電子監控 提前保護被害人

家暴保護令無法成為被害人的護身符，以致加害人施暴受害人事件屢見不絕。法務部在立法院提出書面報告，研擬建議於「家庭暴力防治法」第十四條有關核發保護令的條文中，增訂「雙邊電子監控」模式，以達提早及全面保護被害人之目的。

兩黨主席高峰會 鄭麗文：藍加白是主流民意

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨天下午舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，定調藍白合作。鄭麗文宣示，藍加白無疑是台灣主流最新民意，帶給人民最好政策、最好團隊、最佳治理；黃國昌說，二○二六地方選舉，一定會用最大誠意、最好方式選出最強團隊，帶給每一個縣市最好的地方治理。

美國會報告 習近平指示2027年做好攻台準備

隸屬美國國會的美中經濟暨安全檢討委員會十八日發布年度報告，針對北京可能入侵台灣時間表，報告點出二○二七年、二○三五年和二○四九年三個潛在時間點。委員會副主席、美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福在發表報告的聽證會上說，中國國家主席習近平指示人民解放軍在二○二七年做好攻台準備，非攻台日期。

在野黨魁峰會 組2026團隊

藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。

大陸施壓 暫停進口日本水產

日相高市早苗的「台灣有事論」爭議燒向日本農漁產品。日媒報導，大陸19日上午已正式叫停進口日本水產品，更傳出牛肉輸陸的磋商也已凍結。大陸外交部昨證實暫停日本水產品，直言「當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」並放話日方若一錯再錯，北京將不得不採取進一步措施。

